La razón por la que Guillermina Valdés dejará de vivir en el mismo edificio que Marcelo Tinelli

Luego de que Cande Tinelli arrojara la bomba sobre lo que piensa realmente de Guillermina Valdés, todos los días se conocen nuevos detalles de la conflictiva separación de Marcelo Tinelli y la empresaria.



En Intrusos, Marcela Tauro contó que llegó a su fin la modalidad de vivir los dos en el mismo edificio: reveló que Guillermina Valdés tiene que dejar el departamento en el edificio de Le Parc, donde es vecina del conductor.



“No me parece mal que hayan decidido eso, sea de común acuerdo o no”, opinó la panelista de Intrusos, que además agregó que, para ellos dos, es incómodo seguir siendo vecinos, algo que funcionaba mientras eran pareja.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron en mayo de 2022.



Hoy, esa cercanía ya no es positiva para ninguno, por lo que Guillermina deberá abandonar el departamento, que es propiedad de Marcelo Tinelli, quien, sin embargo, le dará una casa en la que podrá vivir con sus hijos.



La pregunta que se hace todo el mundo por estos días es de dónde surge el conflicto sin vuelta entre el conductor y la empresaria. Para encontrar la respuesta hay que buscar no un momento, sino un nombre, el de Santi Maratea.



Según contaron, Tinelli y Guillermina tenían un pacto en el que se avisarían si alguno iniciaba una nueva relación amorosa. El conductor se terminó enterando por terceros del vínculo entre su ex y madre del menor de sus hijos.

El vínculo entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli estaría completamente roto.



“Ellos tenían un pacto de avisarse si tenían una pareja formal. ¿Qué pasa? Ella no lo contó y él se entera por Maite, aunque dice que ya lo percibía, porque se nombraba mucho a Maratea. Ese fue el límite para vivir en el mismo edificio”, explicó el panelista.



Finalmente, parecería que lo de Guillermina y Maratea fue fugaz, dado que en las últimas horas Ángel de Brito contó en LAM que la ex de Marcelo Tinelli comenzó un romance con el arquero de Boca Javier García.