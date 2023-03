En medio del caos familiar, Guillermina Valdés relató lo que vivió con Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli

Durante los últimos días estalló un verdadero escándalo sobre la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli. Todo se dio cuando Cande Tinelli, la hija del conductor, estuvo como angelita invitada en LAM y disparó durísimos dardos sobre la relación que tuvieron ambas figuras.

Recordemos que Guillermina y Marcelo estuvieron juntos durante nueve años, pero al parecer existe una interna familiar que salió a la luz durante los últimos días. El fuego cruzado se extendió, al punto de que la empresaria tuvo que salir a sentar su postura en redes sociales, tanto hacia el conductor como así también sobre Sebastián Ortega, ex y padre de tres de sus hijos.

Sebastián Ortega, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli.

“Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”, escribió la famosa en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, lejos de calmarse, la historia fue tomando mayor dimensión con el paso de las horas. Fue así como Marcela Tauro reveló en Intrusos que el conductor llegó a hacerse cargo de los otros hijos de ella (Valdés tiene 4 hijos, tres con Ortega y uno con Tinelli).

Utilizando una vez más sus redes sociales, Guillermina disparó un tweet para apagar el incendio. “No puedo estar desmintiendo y aclarando todo lo que se dice, pero quiero compartir, (ya que hay otras personas involucradas) que nunca les falto nada en lo económico a mis hijos”, escribió.

A esta primera publicación la modelo siguió marcando la cancha, desmintiendo cualquier tipo de información errónea que pudo haber trascendido sobre la relación con los padres de sus hijos. Sin dudar un segundo, defendió a ambos.

Los tweets de Guillermina Valdés en defensa de Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega.

“Sebastián, su papá, siempre estuvo presente para que reciban la mejor educación y cuidado. Gracias”, escribió en uno de sus posteos, en defensa de quien fue su pareja entre 1998 y 2011, y que a su vez es el padre de Helena, Paloma y Dante.

Por su parte, Guillermina también tuvo palabras para con el conductor, padre de Lolo Tinelli. “Y Marcelo es el mejor padre que Lorenzo puede tener, y también ha sido muy generoso y amoroso con mis hijos. Eternamente agradecida”, cerró.