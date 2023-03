Preocupante revelación de Cecilia Bolocco: "No estoy bien de salud"

Siempre impecable, coqueta y muy cuidadosa de su look, Cecilia Bolocco mantiene un fluido ida y vuelta con su comunidad de seguidores en redes sociales, donde suele abrir una ventana a su vida privada y en donde en los últimos días encendió las alarmas con una revelación.

Luego de volver a escandalizar a muchos con sus expresiones cuestionables sobre el cuerpo y de ser tildada de “gordofóbica” al declarar que había subido de peso, pero que estaba feliz porque “estar gorda está de moda”, Bolocco contó que atraviesa un mal momento de salud.

Cecilia Bolocco y Pepo Daire, su marido. Instagram Cecila Bolocco.

Todo empezó cuando un usuario de Instagram quiso saber cómo estaba en ese ámbito, y la mamá de Máximo respondió con sinceridad: “No estoy tan bien, o no tengo tan bien las defensas”.

A continuación, la ex Miss Universo chilena explicó el mal que padece: “Tengo neutropenia”. A pesar de su revelación, la rubia quiso llevar tranquilidad a quienes la siguen y se mostró de buen estado de ánimo: “Yo estoy relativamente bien. Me siento bien, eso es lo importante”.

El problema de salud de Cecilia Bolocco

La ex esposa de Carlos Saúl Menem indicó que está a la espera de los resultados de los estudios médicos y adelantó que tiene más exámenes agendados para los próximos días. “Me tengo que ir a sacar más sangre. Ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa”, contó.

Y Bolocco agregó: “A pesar de que tengo pocas defensas, estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz”. ¿Qué es la neutropenia? Una reducción del recuento de los glóbulos rojos que en el caso de ser severa, como le sucede a ella, crece el riesgo ante las infecciones bacterianas y micóticas.

Cecilia Bolocco en su cumpleaños, junto a su marido y su hijo Máximo. Instagram Cecilia Bolocco.

Cabe recordar que en octubre de 2022, Cecilia Bolocco se casó con José Patricio "Pepo" Daire, un millonario empresario chileno. Luego de estar en pareja por varios años, sellaron oficialmente su amor y festejaron en la mansión donde viven, en el exclusivo barrio de Vitacura, Santiago de Chile.

Se intentó mantener la intimidad del encuentro pero algunas fotos se filtraron en las redes sociales. Cecilia llegó al altar junto con su hijo Máximo y lució un hermoso vestido blanco con estampas de flores azules, un diseño de Silvia Tcherassi, una reconocida diseñadora colombiana que es amiga de la rubia.