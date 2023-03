La confesión de Felipe Fort: reveló qué es lo que más extraña de su papá

A más de 9 años de la muerte de Ricardo Fort, uno de sus hijos, Felipe, habló a corazón abierto de los recuerdos que lleva en lo más profundo de su corazón y confesó qué es lo que más extraña de él.



“Extraño estar con él. Mucha gente me hace la misma pregunta: ‘¿Qué extrañás de él? No extraño algo; extraño estar, tener un papá, compartir con él”, comentó Felipe Fort en charla con Teleshow.



“Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hacía las obras de teatro. Generalmente iba a pérdida, pero como era algo que le gustaba, no se fijaba, no anotaba nada. Y era como lo podrías haber hecho bien”, agregó el hijo de Ricardo Fort.

Felipe Fort y Ricardo Fort.



Sobre esta particularidad que tenía su padre al momento de encarar un proyecto, como podían ser las obras de teatro, Felipe Fort explicó cómo se manejaba y por qué tomaba ciertas decisiones en lo que respecta a la financiación.



“Por ejemplo, podrías haber ganado, aunque te guste. Por lo menos números en cero, por lo menos. Pero como es algo que amaba y que le gustaba mucho, lo que es el teatro y todo, la ponía de su bolsillo y ni siquiera hacía falta”, contó.



Por otra parte, Felipe Fort también se refirió a los recuerdos que más fuerte permanecen en su mente. “Recuerdo los viajes, cuando nos acostábamos a ver películas juntos, cuando me acostaba con él a dormir”, aseguró.

Felipe Fort recordó a su papá, a más de 9 años de su muerte. Foto: @felipe_fort_.



Por último, el joven, que pasa mucho de su tiempo durante el año en Miami, al igual que lo hacía su padre, habló de cómo veía la enorme popularidad que construyó Ricardo Fort en los últimos años de su vida.



“No lo asimilo. Sinceramente, tanto con la magnitud de la gente que lo quiere o lo que sea, no lo asimilo. Es como que no lo puedo poner en perspectiva. La gente me dice todo el tiempo: ‘Se extraña’. Pero no, es como que no lo puedo imaginar”, cerró Felipe Fort.