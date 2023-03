El impactante cambio de look de Florencia Peña: "Lista para lo que se viene"

Flor Peña está cerrando ciclos y a punto de encarar un nuevo horizonte de proyectos laborales. Y para arrancar renovada, Flor se animó a cambiar su imagen con un rotundo cambio de look que significa, también, un retorno a las bases, porque la actriz volvió a su color natural.

“Avanti morocha. Lista para lo que se viene”, escribió Florencia en su cuenta de Instagram, donde publicó un video con el antes y el después de su visita a su estilista de confianza con quien dejó atrás su melena rubia por una castaña en degradé, con puntas más claras.

“¡Chau rubio!”, expresó luego Peña, feliz con su lookazo con el que ya está lista para el otoño-invierno, una imagen que su peluquero logró con tonos tabacos cálidos, los colores que serán tendencia en esta temporada 2023.

De esta manera, la artista se despidió, al menos por un tiempo, de su personaje de Casados con hijos con el que durante todo el verano arrasó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, un éxito a sala llena que a ella le significó una “reconciliación” con Moni Argento.

Flor Peña volvió a la melena castaña. Instagram Flor Peña.

Por qué Flor Peña se "amigó" con Moni Argento

"Me volví a amigar con un personaje que por 17 años fue una mochila", aseguró Flor en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Es que Peña contó que durante años sintió que quedó marcada y muy asociada a ese papel que representó en la tira de Telefe.

"Fue muy sanador volver a ser Moni”, agregó en esa nota, y explicó sus razones: “Yo estaba peleada con ella, por los años que me obligó a distanciarme en el teatro; en muchos personajes, en el teatro, me esforcé muchísimo por no parecerme en nada".

El espectacular cambio de look de Flor Peña. Instagram Flor Peña.

También en esa oportunidad, la ahora morocha contó la euforia y la emoción desbordada que la embargaba al término de cada función. “Cuando voy terminando, tengo la sensación de haber cumplido un sueño. Con los fanáticos y nosotros salimos del teatro y por un ratito nos sentimos un Rolling Stone”, cerró.