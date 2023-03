Santiago Motorizado reveló que a la iglesia no le gusta el nombre de la banda y por eso "no nos dejaban tocar en el Luna Park"

Él Mató a un Policía Motorizado se prepara para un gran año ya que por primera vez subirá al escenario del Estadio Luna Park. El mítico estadio porteño recibirá a la banda el próximo 16 de septiembre en lo que será el debut de la banda platense en dicho recinto, lugar histórico para el deporte y la cultura argentina.

Sin dudas que presentarse en dicho lugar es un objetivo que las bandas argentinas, y extranjeras, anhelan durante muchos años y no es distinto a Él Mató a un Policía Motorizado quien hace mucho quiere ser parte de la historia del Luna Park, pero, inexplicablemente por el nombre de la banda, no se lo permitían.

"El Luna Park es importante para la banda. Quisimos hacerlo antes, pero no nos dejaban, no sé quién estaba a cargo del Luna Park, sus dueños son la iglesia católica argentina, fue una historia muy loca. A quien arma el calendario, que quiero creer que no es un cura, no le gustaba que toque una banda que se llame así. Era algo muy delirante realmente, ahora habrá cambiado algo, no sé, pero logramos estar y será el espacio de capacidad más amplia en el que vamos a tocar", explicó Santiago Motorizado en diálogo con No Cantes Victoria, por MDZ Radio de Mendoza.

"Yo siempre pienso que se prepara un show y se replica siempre en cualquier lugar, sea más grande o más chico, la importancia es la misma en cualquier ciudad o país y me conecto con eso. Ningún escenario o lugar es más importante, pero alrededor de este tipo de eventos se genera algo puntual", confiesa pensando en el espectáculo del 16 de septiembre.

Santiago dialogó con MDZ Radio por su show en Mendoza del próximo viernes, en el Cultural Aurora de Maipú -entradas a la venta-, en su formato solista.

"Ahora estamos esperando sacar un disco nuevo y salir de gira con Él Mató y eso me da tiempo para salir con estas canciones que me gustan mucho. Vamos a presentar las nuevas canciones que compuse para Okupas", explicó aunque claro que las canciones de la banda que lidera también estarán presente.

Santiago Motorizado está realizando una gira solista y llegará a Maipú, Mendoza, el próximo viernes.

Este formato solista lleva alrededor de 10 años, la mitad del tiempo que lleva la banda platense, con la cual sacarán su décimo disco en mayo.

"Cuando compongo no pienso para quién es la canción, después veo qué sale. Cuando arranqué con este proyecto solitario la diferencia básica es que eran canciones que componía con la guitarra acústica, pero en aquel entonces era respetar ese formato más tranquilo y la banda era otra cosa. Después eso cambió, se fue sumando gente a la banda y Él Mató fue cambiando el pulso y abriendo a otros caminos sonoros", explicó sobre el proceso creativo de las canciones y al tener que congeniar ambos roles: líder de una banda y tener una carrera solista.

"En Él Mató siento que la canción tiene que representar a toda la banda, abarcar el universo completo. En mi proyecto solista puedo delirar un poco, tener un poco más de humor", agregó. Él Mató a un Policía Motorizado se presentará en el Luna Park el próximo 16 de septiembre.

Su participación musicalizando Okupas fue un gran desafío en su carrera musical y le significó el componer durante la pandemia y con el desafío de abarcar un pedido expreso de Bruno Stagnaro, director de la ficción. "A veces es más fácil proque ya se tiene algo, ya se tiene un foco, un lugar a dónde ir", cuenta sobre el componer puntualmente para una escena.

"Los primeros meses de pandemia fueron raros porque ese primer parate lo vi como un momento para desarrollar ideas y no me salía nada. Cuando se activó lo de Okupas empezaron a salir un montón de ideas y con la narrativa de la escena, el clima, un objetivo claro fueron el disparador que necesitaba para inspirarme", finalizó Santiago Motorizado.