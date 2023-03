La opinión letal de Gastón Trezeguet sobre Marcos, ganador de Gran Hermano

Gran Hermano llegó a su final y Marcos Ginocchio se convirtió en ganador. Sobre él, opinó de manera contundente Gastón Trezeguet, quien, si bien no llegó a ganar el juego, es uno de los históricos y más recordados participantes.



Al ser consultado sobre la actual edición del reality, que marcó un enorme éxito en materia de audiencia, pero también en lo que refiere a las repercusiones en las redes sociales, Gastón compartió su mirada en una charla con La Nación.



“Esta final fue muy parecida a la del 2001 por la emoción y por el éxito, porque hay mucho público nuevo. Hay una generación que descubrió el programa ahora e, incluso, muchos de los participantes nunca habían visto un Gran Hermano antes de entrar a la casa”, comentó.

Julieta, Nacho y Marcos fueron los finalistas de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Me parece que tienen muchas similitudes. Es como un volver a empezar por la emoción y la autenticidad. Se volvió a hablar del reality como cuando yo estuve adentro y fue tema de conversación en la mesa familiar, en las reuniones de amigos y hasta en las de trabajo. Eso no pasaba desde mi Gran Hermano. Entonces, creo que tiene mucho de parecido”, agregó Gastón Trezeguet.



Por otra parte, el ex participante y hoy productor de Telefe y panelista de los debates de Gran Hermano, trazó una comparación entre Marcos, el último ganador de Gran Hermano, y Marcelo Corazza, el primero.



“Tienen las mismas características. El perfil de bueno, de menos conflictivo y el que la gente percibe como una mejor persona. Eso es exactamente igual al Gran Hermano de 2001. La diferencia que veo entre ambas emisiones es que los finalistas teníamos perfiles distintos”, opinó.

Marcos, ganador de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Asimismo, Gastón Trezeguet sostuvo que la percepción del juego en la gente cambió y que hoy se valora mucho menos al estratega y que, por esa razón, ganó Marcos, de un perfil muy bajo. “Corazza, Tamara Paganini, Daniela Ballester y yo estuvimos hasta el último día en la casa; en cambio, esta vez quedaron tres chicos con perfiles parecidos: Marcos, Nacho y Julieta, los que no jugaron, los que menos cagadas se mandaron. Antes era diferentes tipos de juego, más variado”, explicó.



“A la gente no le gusta que se planteen estrategias o que jueguen de manera agresiva o traicionando. Lo toman todo a mal. Prefieren que se porten bien y que no jueguen. Eso caracterizó a esta edición de Gran Hermano”, cerró Gastón.