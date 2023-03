Romina de Gran Hermano lanzó una opinión polémica de Marcelo Corazza: “Hasta que no se confirme…”

Gran Hermano está en boca de todos en los últimos días y no solo porque la definición está a la vuelta de la esquina, sino por el caso de Marcelo Corazza. Y Romina, la última eliminada, lanzó una lanzó una opinión polémica.

Quedándose en la puerta de la definición del reality show más visto en la televisión argentina, la ex diputada Romina Uhrig pasó por el streaming de Telefe en Twitch y, junto a Juariu, hablaron acerca de lo que se decía afuera de la casa hacia su persona.

La host del stream abordó el tema sobre su participación política y todo lo que se habló acerca de ello, a lo que la ex participante dejó sentada su posición de que nunca escondió esa faceta suya y siempre fue con su verdad a sabiendas de que podía tener críticas al respecto. Pero hubo cosas que sí la sorprendieron.

“Sabía que iba a ser criticada, pero sí me sorprendieron un montón los medios, como mintieron y las cosas que dijeron de mí”, exclamó Romina acerca de la veracidad de lo que se dijo en televisión durante todo el tiempo que estuvo en la casa y que ella no pudo replicar. Y si bien fue comprensiva con el público, decidió hacer un paralelismo entre su caso y el del ex productor y primer ganador de GH acerca de la manipulación de la opinión por parte de los medios.

“Obviamente, la gente va a hablar a partir de lo que digan en los medios. Pasan cosas en la tele, como por ejemplo lo de Marcelo Corazza, y la verdad es que hasta que no se confirme... Porque de mí también dijeron un montón de cosas que no pasaron, que tenía un sueldo de 700 mil pesos y seguía cobrando... ¡Barbaridades!”, sentenció Uhrigh.

Cabe recordar que Marcelo Corazza fue acusado de integrar una red de corrupción de menores y actualmente se encuentra detenido mientras avanza la investigación. Mientras tanto, Romina se mostró en paz consigo misma y dijo: “Yo estoy tranquila. Jamás le robé a nadie como dicen. Que yo tenía propiedades también es mentira. No me voy a exponer a un programa como Gran Hermano teniendo cosas ocultas”.