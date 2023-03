Diego Ramos cruzó a Roberto Piazza por salir a defender a Jey Mammón

La semana pasada, Marcelo Corazza - ganador de Gran Hermano 2001 y productor de Telefé- fue detenido por corrupción de menores.

Por esta situación, comenzaron a sumarse algunos conocidos nombres, como el de Jey Mammón. Lucas Benvenuto, un joven de 30 años confesó en un programa de América que había sido abusado sexualmente por el conductor, sin decir su nombre pero con varios indicios de que se trataba del humorista.

Este domingo 26 de marzo en Estamos a Tiempo Extra, programa transmitido por América y conducido por Diego Ramos, Roberto Piazza estuvo presente.

Recientemente, el diseñador de modas fue consultado sobre éste caso y dijo que había "dos vidas destruídas". En el programa conducido por Ramos, Piazza fue interrogado por sus recientes dichos.

Cuando Roberto Piazza fue consultado por sus recientes dichos, dio una respuesta polémica. Créditos: captura de pantalla.

"¿Hay equivalencia entre las dos situaciones?" le preguntaron al modisto. Y Roberto Piazza respondió: "No, en el caso de que Jey sea un psicópata. Sí en el caso que lo de Jey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas”.

Diego Ramos se sorprendió ante la respuesta del diseñador de modas. "¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor?" le preguntó el conductor a Piazza; a lo que el modisto le contestó que "sí".

"Qué fuerte" replicó Ramos frente a los dichos de Roberto Piazza. Cuando el artista quiso salir a defender su postura, Diego Ramos lo enfrentó: "Pero se está hablando de un delito, no de una 'calentura momentánea', una calentura momentánea con un niño de 12, 13, 14 años no es una calentura momentánea".

A Diego Ramos no le gustó para nada el comentario del modisto y salió a enfrentarlo. Créditos: captura de pantalla.

Piazza coincidIó con Ramos en que "es un delito". No obstante, sentenció que "hasta que no haya un juicio, no se pueden decir las verdades de lo que pasó".