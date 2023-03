La dolorosa pregunta que le hizo Gastón Pauls a Nancy Dupláa en una entrevista íntima

Gastón Pauls y Nancy Dupláa se reencontrar una entrevista a corazón abierto, en donde hablaron largo y tendido sobre varios aspectos de la vida de la actriz, entre los cuales se encuentra la relación que ambos mantuvieron a mediados de los 90, cuando compartieron el gran éxito de la tira Montaña Rusa. En medio de la charla, una dolorosa pregunta abrió la puerta a un oscuro momento entre ellos.

Ambos artistas estaban dando sus primeros pasos en la actuación allá por 1994 y 1995 y rápidamente lograron posicionarse como dos grandes figuras a pesar de su corta edad. Esos tiempos fueron protagonistas en la entrevista que Gastón le realizó a Nancy para el programa Seres Libres, de Crónica HD.

“Yo ya consumía, no como después consumí, pero sí... Lo pregunto desde el lugar más puro, ¿qué fue para vos en algún momento ver a una pareja consumiendo?”, le cuestionó Gastón, sin problemas para rememorar el duro momento que atravesó en relación a las drogas, un consumo problemático que marcó su vida. La cruda pregunta abrió la puerta de los recuerdos para Nancy y por ella fluyeron retazos de la relación sentimental que sostuvieron en aquella época y que la coronó como una de los noviazgos del momento.

“Me cuidabas un montón”, contestó la mujer, queriendo indicar que Pauls era realmente cuidadoso para no consumir drogas en su presencia. “Yo no veía que lo que te pasaba era la droga. No lo linkeaba con eso sino que te pasaba otra cosa que era más profunda y que obviamente te abrió la puerta para eso”, se sinceró y continuó brindado detalles acerca de ese momento en su vida.

En tanto, el productor de cine y televisión admitió que, cuando Nancy lo sorprendió consumiendo drogas, se trató de un momento de shock, ya que nadie antes lo había visto hacerlo. “Creía que nadie se daba cuenta y que yo tampoco estaba viendo claro”, confesó. Nancy aseveró en ese momento: “Por suerte no tuve que lidiar con la falopa, porque siempre le tuve mucho miedo a todo”.

“Yo tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación”, confesó Nancy y aseguró que se “sentía totalmente debilitada”. Al respecto, aclaró que en esos momentos se sentía conflictuada por los requerimientos de la industria en relación a su físico para que se alinee con los mandatos estéticos y de hegemonía que reinaban la televisión en esa época y que aún hoy se encuentran presentes.

“Imagínate yo ya venía sintiéndome poca cosa cuando empecé en la tele y me dijeron que tenía que hacer dieta a la semana. Yo me veo ahora y digo "pero si era flaquita". O sea me impacté con eso. Ya me veía al lado de las chicas y me veía horrible. '¿Qué hago acá?', decía”, expresó la mujer, que hoy se encuentra casada con el actor Pablo Echarri y trabajando en la serie El Reino.

La actriz que interpreta a Roberta Candia en la producción de Netflix también se vio confiada para hablar sobre los dramáticos pensamientos que la apresaban por aquella época: “Las primeras etapas eran muy fuertes porque era cuando me tenía que desarraigar, ir a algún lugar sin mi papá y mi mamá. En esos momentos la conversación interna iba para el lado de la muerte: ‘Se va a morir mi mamá si yo no estoy’”.