Nancy Dupláa le dedicó un romántico mensaje a Pablo Echarri en su aniversario de casados

Nancy Dupláa y Pablo Echarri son una de las parejas más consolidadas del medio artístico y, a medida que pasa el tiempo, pareciera que el amor se fortalece cada vez más y se muestran cada día más enamorados.



Con motivo de su aniversario de casados, Nancy Dupláa le dedicó un hermoso y romántico mensaje a Pablo Echarri, con quien lleva casada 16 años, cumplidos el pasado martes 7 de febrero.



En su cuenta de Instagram, la actriz publicó tres fotos con el actor, en las que se los ve muy felices y sonrientes, disfrutando de un amor que nació cuando se conocieron grabando la ficción “Los buscas de siempre”.

El romántico posteo de Nancy Dupláa para Pablo Echarri.



“Te miré, me miraste, me gustaste, te gusté, me pediste casamiento, te dije que sí, y ahí vamos, haciendo camino al andar, juntos, en complicidad; eso sí, las risas nunca faltan, por suerte, que así siga siendo. Te amo, hermoso. Gracias, gracias, gracias por ser como sos”, expresó Nancy Dupláa.



Si bien el amor surgió cuando grababan la ficción de El Trece, ya se conocían desde antes cuando protagonizaron la tapa de la revista Eres. En aquella producción, aseguran, se habían conectado mucho y se notaba una química entre ellos. ¿El problema? Ambos estaban en pareja: ella con Matías Martin; él, con Natalia Oreiro.



En una entrevista con la revista Gente, a Nancy Dupláa le preguntaron por la receta para que el amor pueda soportar el desgaste de 22 años, ya que hoy por hoy se los sigue viendo muy enamorados.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri llevan juntos 22 años. Foto: Instagram.



“Mi historia es una refundación permanente. Hay momentos en donde la cosa se pone media sísmica y ahí es donde te planteás el poner los problemas en la mesa y conversar. Ahí se refunda. Y así llevamos 22 años, pero no es lo más normal”, comentó la actriz.



“El amor te pasa o no te pasa. A mí, particularmente, me pasa. Yo tengo ganas de compartir la vida con él. Eso no te pasa siempre”, agregó Nancy Dupláa sobre su amor con Pablo Echarri, con quien lleva 22 años.