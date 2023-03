Eliana Guercio contó los secretos de su histórica pelea con Evangelina Anderson

Eliana Guercio y Evangelina Anderson llevan varios años embarcadas en una tensa relación, que cada tanto vuelve a ser foco de los medios. Tras el triunfo de la Selección Argentina de Fútbol sobre Francia en la final del Mundial Qatar 2022, fue la esposa de Sergio Romero la que revivió el tema y contó más detalles sobre la pelea que alejó a ambas mujeres.

Las internas entre las mujeres de la Selección o la buena relación entre ellas siempre son un tema que da de qué hablar y, esta vez, Eliana fue consultada por su histórica distancia con la esposa de Demichelis en Intrusos, el ciclo de América TV conducido por Flor de la V. Allí, Marcela Tauro fue quien despertó el conflicto, dormido por varios meses.

Cabe destacar que Chiquito Romero y Sergio Demichelis compartieron plantel en el año 2014, de cara al mundial de Brasil. Ese momento fue el punto quiebre de la relación entre ambas esposas. Si bien Guercio primero mencionó que “nunca tuvo una amistad, ni trabajaron juntas, ni compartieron elenco” con Evangelina, ante la pregunta de Tauro, la actriz brindó más detalles.

“¿Pero es un mito eso de que se llevaron mal ustedes o pasó algo?”, consultó la panelista. Eliana, entonces, relató un poco de lo sucedido en 2014, cuando Anderson había apoyado públicamente a otro arquero desde Twitter. “Se lo venía cuestionando a Sergio porque no jugaba y entonces ella pone una publicación diciendo que Cabello también era argentino”.

“No me lo tomo personal porque Sergio era el titular, también estaban Mariano Andujar y Orión”, detalló Eliana y luego profundizó: “No fue por defender a mi marido, porque no me daría la cara pedir por una persona que no es nada mío, solamente el marido de una amiga, y después ir a sentar una mesa con la mujer de Mariano u Orión. Es medio raro”.

Previamente, Evangelina también se había referido al episodio entre ambas, en diálogo con Los Ángeles de la mañana. “Siempre tuve buena relación, en Patinando por un sueño 2007 era la que mejor se llevaba con ella, me caía bárbaro. Compartimos Selección y estábamos bárbaro”, comenzó y luego detalló sobre el momento que cortó para siempre la relación entre ellas: “En el Mundial de Brasil estábamos en la cola para tomarnos el avión, la voy a saludar y me da vuelta la cara. Pero mal. Le pregunto cómo estaba, cómo estaban las nenas y me dijo ‘hermosas’ y se da vuelta”.

Luego, se la volvió a encontrar y, como era de esperarse, se quedó con el saludo en la boca una vez más. “Ahí dije ‘no la saludo más’. Al día siguiente bajamos a desayunar en el hotel, me la cruzo y le digo ‘buenos días’. Y del otro lado, nada”, relató Anderson. Años más tarde, ambas mujeres hablaron sobre el asunto, cuando Eliana la llamó para hablarle de otro tema por lo cual, sorprendida, Evangelina le pidió explicaciones: “Me terminó diciendo que alguien, que me dijo el nombre, una famosa, le mandó una captura de un retweet que yo hice en el que hablaban bien de otro arquero, que es mi amigo”.

La mediática que le envió la publicación a Guercio fue Wanda Nara y, tras ello, todo quedó quebrado entre las esposas de ambos jugadores: “Me odió… No le mandaban capturas de cuando hablaba bien del marido. La mujer de ese arquero (Caballero) es como mi hermana. En ese momento pensé ‘está loca’. Le dije ‘si te dolió, te pido perdón, no fue mi intención’. Saqué la conclusión de que no entiende el valor de la amistad. Porque sino no entiendo porqué se enoja”, terminó.