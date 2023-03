La historia de amor entre Luisa Kuliok y Roberto Romano: cuándo se conocieron y quién la tuvo que remar

Luisa Kuliok y Roberto Romano se conocieron cuando apenas tenían 20 años, ya llevan 46 años juntos y tienen dos hijos, Lucrecia y Tomás. En varias oportunidades, ambos hablaron de los secretos que hicieron que el paso del tiempo no pudiera contra su historia de amor.



El primer contacto que tuvieron fue en el taller de teatro de Agustín Alezzo y fue ella quien tuvo que conquistarlo a él. “Yo me enamoré rápido, pero Roberto no. Vivíamos cerca, en Villa del Parque. Él se encargaba de alcanzar a algunas chicas y yo me encargaba de ser la última. O le mandaba cartitas. No me consideraba mucho, pero se terminó enamorando”, contó Luisa Kuliok.



“Mientras yo avanzaba en teatro y televisión, participaba del grupo de Repertorio creado por Agustín Alezzo. Roberto lidiaba entre la prórroga del servicio militar y la medicina”, agregó la actriz. Como ella dijo, Roberto Romano se distanció de la pasión por la actuación para estudiar medicina: se recibió de otorrinolaringólogo.

Luisa Kuliok y Roberto Romano. Foto: Instagram.



“Se le iban acotando las posibilidades de actuar hasta que hicimos una participación para Argentores y me dijo que no quería dejarlo. Le propuse que hiciera seminarios con Helena Triket y volvió al teatro. Fue en 2007”, reveló Luisa Kuliok.



Por su parte, Roberto Romano contó: “En un momento me cansé de buscar trabajo como actor, había que andar pidiendo por favor. Entonces empecé a escribir canciones primero y después cuentos y textos”.



Si bien él fue y volvió en el mundo de la actuación, ella hizo una carrera de una estrella internacional. “Mi marido es un ser excepcional. Nunca fue celoso. Confiaba en mí y sabía cómo era yo. En su lugar sí hubiera estado celosa. Tampoco tuvo problemas porque yo ganara más en la televisión que él como médico. Nada, es muy generoso y sabe escuchar al otro”, comentó en diálogo con La Nación.

Luisa Kuliok y Roberto Romano en la otra ¡Juana Vive!.



En tanto tiempo juntos, resultaba extraño que nunca hayan compartido trabajo, algo que pudieron realizar en esta temporada, con la obra “¡Juana Vive!”. “Era la primera vez que encarábamos un trabajo juntos y todo fue extraordinario. Hubo algo fantástico en esa primera función que hicimos en el Teatro Roma de Avellaneda. Lo digo como actor”, dijo Roberto Romano.



En tanto que Luisa Kuliok expresó: “Roberto es un actor muy generoso como en la vida. Y lo remarco porque los hombres no están tan criados para lo generoso. Muchas veces se nos alternan los roles en la pareja, de acuerdo a lo que vamos viviendo y siempre está bien”.