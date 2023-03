Gastón Trezeguet reveló qué le dijo Romina en un corte de Gran Hermano tras el ataque de los eliminados

Romina sorprendió con su eliminación de Gran Hermano, dado que una inmensa mayoría la consideraba como mínimo finalista del reality. Desde su reinserción a la vida común, la ex legisladora cayó en el ojo de la tormenta, como ese frontón de críticas que le ejecutaron los eliminados.

En su primera gala en el piso de Telefe, la morocha recibió un acribillamiento de todos los que fueron sus compañeros, que se ensañaron como nunca antes y le dispararon recriminaciones de toda índole, con filosas acusaciones.

Ese momento incómodo la marcó a fuego a Romina. Testigo presencial de esa noche, Gastón Trezeguet aportó datos desconocidos de lo que sucedió en ese estudio, de todo lo que padeció en carne propia la mujer oriunda de la localidad de Moreno.

En el desarrollo de A la Barbarossa, el ciclo en el que el ex participante se desempeña como panelista, sacó a la luz una frase muy íntima que le transmitió Urhig. En primera instancia, Gastón reflexionó: “Para mí los chicos adentro de la casa le comían la comida y nadie le decía nada”.

Sobre su lectura del modus operandi de los eliminados, el productor de Telefe contó: “Pero cuando salieron ellos se dan cuenta, o perciben, que estaban bajo el dominio de Romina, entonces la atacan. Hasta ahora no habíamos visto nunca este resentimiento”.

Y finalmente se animó a narrar la cruda confesión que le extendió Romina: “En un momento, en un corte se dio vuelta y me dijo ‘no puedo creer cómo me odian’, como hablando del resentimiento que tenían”. Mientras que Analía Franchín añadió: “Hay otra cosa, cuando volvimos del corte, yo me di cuenta que ella no estaba bien, respiró profundo, la miró a Daniela y ella le hizo señas como para que se tranquilizara”.

Toda una revelación que grafica las secuelas emocionales que tallaron en el corazón de Uhrig frente a semejante ataque, en un punto vil, porque se trató de un pelotón grupal contra una sola persona, desguarnecida y que recién salía al exterior tras cinco meses de aislamiento.