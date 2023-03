La tragicomedia de Netflix que se posiciona como la más popular

Llegó a Netflix el pasado 16 de marzo y se ha convertido en la película más vista del momento en la plataforma, posicionándose en el primer puesto.

Ya era hora es una producción italiana de drama, romance y comedia; que ha fascinado a muchos usuarios de Netflix por su trama.

Dante y Alice son los protagonistas de la historia. Créditos: captura de pantalla.

Los viajes en el tiempo son el plato fuerte del film. "Dante besa accidentalmente a Alice que tiene el mismo vestido que su novia. Desde ese momento se comprometen, se van a vivir a la misma casa y son muy felices. Pero no puede administrar su tiempo; de hecho, siempre llega tarde y le cuesta conciliar trabajo y tiempo libre. El 26 de octubre es su 40 cumpleaños. Para el de 2010, Alice le organiza una fiesta sorpresa donde él, como siempre, llega en el último momento. Cuando se despierta a la mañana siguiente, no es un día como cualquier otro. Ya ha pasado un año y Dante no recuerda lo que hizo. Además, se da cuenta de que Alice está embarazada. Pasa otro y nace su hija. A partir de ese momento, el tiempo pasa muy rápido para él y ya no es capaz de detenerlo y controlarlo. Y ya no recuerda algunos de los momentos más importantes de su vida." señala la sinopsis oficial del largometraje.

El audiovisual, dirigido por Alessandro Aronadio, dura 1 hora y 48 minutos.

Imagen oficial de la película. Créditos: Instagram Edoardoleo.

El elenco de la película está conformado por: Edoardo Leo; Barbara Ronchi; Mario Sgueglia; Francesa Cavallin; Raz Degan; Massimo Wertmüller; Stella Trotta; y Andrea Purgatori.

Un film que nos hace reconsiderar cómo administramos nuestro tiempo y que nos recuerda que debemos apreciar y disfrutar la vida.