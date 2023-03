Sbaraglia y Julieta Díaz protagonizan Asfixiados que llega a los cines

Este jueves llega a todas las salas del país Asfixiados. Esta película, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz, bajo la dirección de Luciano Podcaminsky, estrena este 23 de marzo y las críticas no han sido las mejores.

"Después de veinte años de casados, una hija y carreras exitosas, Nacho y Lucía hace tiempo que no están solos. La rutina aniquiló la intimidad. Se miran y a veces no se reconocen. Él se volvió un adicto a su productora y ella a su restaurante", comienza la sinopsis de este filme que comienza como una típica comedia liviana familiar y luego va tomando nuevos caminos que no logra concretar.

Para intentar agregarle pasión a la pareja, como así también reforzar una relación con el mejor amigo de Nacho, emprenden un viaje romántico de cuatro en un velero de lujo entre Lucía (Díaz), Nacho (Sbaraglia), su mejor amigo (Marco Antonio Caponi) y su nueva novia (Zoe Hochbaum).

La película estrena en todo el país.

Solos, en el medio de la nada, sin salida de la rutina, con el trabajo agobiándolos, "el velero comienza a tener desperfectos y una tormenta termina de romper la embarcación. Lucía y Nacho quedan solos y a la deriva. Se miran a los ojos: hay odio, amor, rencor, deseo... Ante la inminente muerte y despojados de todo deberán encontrar la manera de sobrevivir", reza la sinopsis.

Este filme, quizás el primero comercial con actores de renombre de Luciano Podcaminsky, no logra convencer y lo salvan las buenas actuaciones de los actores principales, sumado a algunos paísajes y tomas durante la embarcación, con algunos atardeceres que parecen de una publicidad turística más que de una película.

Marco Antonio Caponi y Zoe Hochbaum también protagonizan la película.

Igualmente puede ser una buena opción para volver a apostar por el cine argentino y disfrutar de las buenas actuaciones y algunos gags que salvan la película de su naufragio, como la pareja de Lucía y Nacho.