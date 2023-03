Pepe Cibrián contó detalles de su reconciliación con Nahuel Lodi tras el escándalo de infidelidades

A mediados de 2022, Pepe Cibrián sorprendió a sus amigos al anunciar que se casaría con Nahuel Lodi, un joven a quien acababa de conocer. Con una gran fiesta, Pepe y Nahuel celebraron la unión, pero a los días estalló el escándalo cuando salió a la luz que el muchacho había estado con otros hombres.

Desde ese entonces, la relación tambaleó entre idas y vueltas y una separación que parecía definitiva. Sin embargo, la pareja logró encontrar un punto de armonía y volver a apostar a lo que habían construido: ese nidito de amor en Pilar, donde nuevamente duermen juntos.

En diálogo con la periodista Tamara Schapiro, Cibrián abrió su corazón y contó cómo hizo su joven marido para convencerlo de que reconciliarse era una buena idea. “Me escribió una de las cartas más bellas que recibí en mi vida. Bellísima, inolvidable e irrepetible”, dijo el hijo de Ana María Campoy.

Para Pepe, esa carta sincera y con las emociones a flor de piel fue suficiente para hacerlo cambiar de opinión: “A los dos segundos le contesté, porque no había nada más que hablar. Seguramente, si él no hubiese tomado esa iniciativa, a mí me hubiese costado más por temor al rechazo”.

Pepe y Nahuel, en su casa de Pilar. Instagram Pepe Cibrián.

El legendario productor de musicales como Drácula y Las mil y una noches señaló que la diferencia de edad y de momentos de los dos ayudó en este caso. “Ya estoy grande y no tengo ganas de sufrir eso. Pero él es más valiente. Le había pedido que no me hablara, ni me escribiera, y sin embargo rompió esa regla, afortunadamente”.

“Fue algo valiente, que me parece maravilloso”, señaló, feliz, con Lodi sentado a su lado durante toda la entrevista con Infobae. Decididos a vivir el presente con plenitud, Pepe Cibrián aseguró que “lo importante es lo que pasa ahora, sin desvalorizar todo lo que pasó antes”.

La palabra de Nahuel Lodi sobre su relación con Cibrián

¿Y qué dijo Lodi sobre esta segunda vuelta? Se mostró feliz con los fundamentos sólidos sobre los que se mueven en el día a día. “La verdad es que tenemos una convivencia muy linda; nos entendemos mucho. Obviamente, tenemos discusiones, pero estamos muy bien”, indicó.