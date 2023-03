Cristina Pérez y Luis Petri compartieron un feliz anuncio

Cristina Pérez y Luis Petri sorprendieron a sus miles de seguidores al confirmar que se comprometieron. Fue el precandidato a gobernador por Mendoza quien compartió en sus redes sociales la feliz noticia.

"La amo desde el primer día y no hay día en que no la extrañe cuando estamos lejos ni momento que no la disfrute cuando nos tenemos y cuando esas cosas pasan, cuando encontrás al amor de tu vida, queres compartirlo todo, hacerlo todo y disfrutar a pleno el amor", comenzó expresando Petri junto a una foto de la producción exclusiva que realizaron para la Revista Caras.

Petri y Pérez en la portada de la Revista Caras.

"Gracias por iluminar y llenar de amor mi vida, por apoyarme siempre, por estar a mi lado, por caminar juntos cualquiera sea el camino. Te amo con todo mi corazón", finalizó.

Por su parte, la periodista compartió un posteo en su cuenta de Instagram en donde confirmó la noticia que se dio a conocer en la portada de la Revista Caras. "En nuestra primer abrazo supe que era él y mi mamá que me conoce como nadie me dijo: ‘Hija con este hombre te vas a quedar para siempre’", dijo Pérez en la descripción del posteo.

Luego, agregó: "Y un día sentimos en el pecho la necesidad de prometernos amor y estamos muy felices de compartirlo. Nos comprometimos de una manera tan inesperada como conmovedora, no hubo plan solo irrumpió el amor y lo supimos, como pasa desde que escuché su voz. Siento certeza. Te amo".