Por qué Vero Lozano no banca ni un poquito a Susana Giménez: el video

Comparten diferentes aristas de sus singularidades, como la condición de animadoras exitosas, incluso ambas se desarrollan en la misma pantalla, en esa casa que las cobija y hasta disfrutaron de las mieles del amor con el mismo hombre. Verónica Lozano y Susana Giménez coinciden en varios puntos en común.

No obstante, la líder de Cortá por Lozano evita referirse a la diva en líneas generales, probablemente por algunos temas inconclusos respecto a Corcho Rodríguez, el papá de su hija Antonia. Lo cierto es que se desperdigó una prueba fehaciente del poco agrado de Vero para con la histórica animadora.

Existe un video que relata una supuesta actitud de Lozano peculiar, que se convertiría en una prueba de lo que le rehuye a Susana. Todo se remonta a Uruguay y a esa época en la que Giménez protagonizó una obra de teatro en el país vecino.

En ese contexto, las autoridades de Telefe le propusieron enviar un móvil para contar la historia de ese retorno a las tablas de la diva, pero se toparon con la negativa de Verónica. Al menos eso explicó Gustavo Descalzi, el cronista de América en tierras charrúas.

"Resulta que muchos medios y programas quieren hacer la cobertura del estreno de la diva. Un productor importante de Lozano le dijo que era indispensable, como estaban todos hablando, mandar una cámara para cubrirlo”, inició en la transmisión de sus averiguaciones.

El periodista aceleró a fondo y sacó a la luz la respuesta tajante de Vero: “Dicen por ahí que dijo que no y que iba a hacer ‘la historia del hombre que inventó el cuerito de la canilla hoy, mañana y pasado y otro tema que también es importante que es el inflador, que son temas importantísimos’”.

Sobre más pormenores de esa discusión que se generó en los pasillos del canal, Descalzi agregeó: “Así que imaginese la cara de este productor cuando desde arriba lo llamaron y le preguntaron dónde estaba el móvil en vivo que la ven a Lorna (fanática de Su) en todos los medios y el de ellos no”.

El nudo de esa negociación se resolvió de una forma especial, porque el cronista aseveró: "Y este productor le dijo a sus superiores que la señora, no se si decir por lo bueno o por Lozano (en referencia a Verónica Lozano dijo que no". Y para redondear sobre la influencia de Vero, Gustavo contó: “Y no vino el equipo de Lozano, resulta que otros productores me llamaron y me pidieron imágenes y parece que no llegaron a sacarlo al aire”.