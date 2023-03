Momi Giardina, la "novia" de Tinelli, contó desde qué lugar le gusta

Si hay personalidades de las que un simple rumor de romance cobra mucho revuelo, una de ellas es Marcelo Tinelli. Ante esto, Momi Giardina, la apuntada como "nueva novia", aclaró la situación apuntando que le gusta, pero no desde el lugar que se espera.

La ex bailarina de ShowMatch ha ganado gran notoriedad desde que participa como conductora de Nadie dice nada, programa de streaming que se emite en Luzu TV y tiene muchos seguidores impulsado por el estatus de influencers de sus integrantes Nicolás Occhiato, Nacho Elizalde y Flor Jazmín Peña.

Romina fue vinculada con el conductor y productor recientemente debido a una situación fortuita de la que Marcelo no reparó en el momento. Es que, en una storie donde realizó una mención de canje con una heladería, hubo un sonido que no pasó desapercibido por algunos seguidores.

En la publicación efímera se escucha la risa muy particular de Momi, y aunque no fue etiquetada en la misma, muchos dan crédito que de que es prueba suficiente para determinar que ella y Tinelli estuvieron juntos disfrutando esos helados.

Para cuando el rumor cobró más adeptos, ambos protagonistas se mantuvieron al margen de tratar este tema ni dieron ninguna declaración al respecto. Sin embargo, Giardina fue abordada por el medio Implacables cuando se dirigía a su obra de teatro y rompió el silencio.

Momi dejó en claro que es amiga de las hijas, Micaela y Candelaria, por lo que conoce a Marcelo hace más de 20 años y se llevan muy bien. “Tenemos relación con sus hijas, ida y vuelta en Instagram: ‘me gusta Marce’ y listo”, le dijo al reportero Diego Bouvet, e inmediatamente hizo una aclaración.

“El ‘Me gusta, Marce’ es del ‘like’, ¿eh? Cortame”, solicitó a la cámara para que le editen el testimonio y para que no se ensalce el rumor de romance por sacar de contexto la frase. Sin embargo, tampoco es que cerró la puerta a que pueda pasar algo más.

“Puede suceder, pero por el momento no, así que si tenés alguien para presentarme, bienvenido sea”, exclamó entre risas, pero ante la insistencia de las suposiciones, tuvo que ser un poco más categórica: “Obvio que nunca se descarta nada, pero no sería el caso. No es por ahí, te estás confundiendo, papi”.