La preocupación de la familia de Marcos por la salud del candidato de Gran Hermano

La televisión se llena de ternura al ver cómo unas personas que están aisladas hace meses vuelven a ver a sus seres queridos, así sea por unas horas, como sucede en Gran Hermano y particularmente con Marcos, pero su familia mostró preocupación por su estado de salud.

El pasado jueves por la noche, en la transmisión que realiza Telefe desde las 22.15, se dio el encuentro entre uno de los tres finalistas y su padre, José Ginocchio, que al día siguiente visitó el programa LAM -conducido por Ángel De Brito en América TV- para contar su experiencia.

“El encuentro con mi hijo muy fuerte”, arrancó José su testimonio, “me preocupaba su situación emocional y física, porque (en la televisión) lo venía muy flaco, falto de energía... Lo veía pasando mucho tiempo en el sillón, bostezando... Lo veía desanimado, cansado”.

A partir de esta sensación que la familia tenía por lo que se veía en la pantalla, buscaron aprovechar la visita para buscar una manera de ayudar. “La mamá de Marcos me pedía que hablara con la producción para saber cómo estaba de salud. Me atendían bien y me decían que estaba bien”, contó.

Y la preocupación tiene un por qué, y es que Marcos acarreaba problemas en su infancia referidos a la alimentación. “No digería bien la comida. Eso sucedió cuando tenía entre 12 y 14 años”, contó José, que se animó a contar los motivos de esos trastornos.

“En aquel momento, se le juntaron muchas cosas. Yo me separé de su mamá. Su hermano José obtuvo una beca con la que se fue a terminar el secundario a Italia y eso para Marcos, fue un golpe emocional muy fuerte. Para más, al poco tiempo, Valentina (su hermana) también se fue de la Argentina. Así, él no tuvo la oportunidad de compartir la adolescencia con sus hermanos”, resumió.

Además, aclaró que a su hijo le tomó aproximadamente “dos años superar su problema digestivo”, e hizo énfasis en que “no es celíaco, pero tiene intolerancia a algunos alimentos”, por lo que siempre tomó sus recaudos.

José contó que Marcos complementaba su alimentación consumiendo jugos de fruta y verdura, frutos secos y proteínas, y el hecho de no poder disponer de ello dentro de la casa le pudo significar un problema. Pero al estar tan cerca de la meta, habrá que ver cuánto más podrá soportar uno de los candidatos más fuertes en ganar esta edición Gran Hermano.