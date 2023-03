Pese a la fractura de cadera del cantante, Tame Impala la rompió en el Lollapalooza

Este fin de semana, miles de fanáticos de la música se congregaron en el Hipódromo de San Isidro para disfrutar de la octava edición de Lollapalooza Argentina. Uno de los actos más esperados del festival fue sin duda Tame Impala, la banda australiana liderada por Kevin Parker, que ha cautivado a una legión de seguidores con su mezcla de rock psicodélico y electrónica.

Sin embargo, lo que hizo que la presentación de Tame Impala fuera aún más impresionante fue el hecho de que Parker hace poco tiempo había sufrido una fractura de cadera que pudo haber puesto en peligro su participación en el festival, pero a pesar de la lesión, el artista decidió continuar con su gira por América Latina y no canceló ninguno de sus shows.

El público argentino, que ya estaba emocionado por ver a Tame Impala en vivo, respondió con una ovación cuando Parker apareció en el escenario con unas muletas, rodeado de luces parpadeantes y una pantalla de fondo que mostraba un universo en constante evolución.

A pesar de estar sentado durante gran parte del concierto, Kevin no perdió ni un ápice de su energía y su habilidad para tocar varios instrumentos. La banda interpretó éxitos como "Elephant", "Let It Happen", y también incluyó algunas canciones de su último álbum, "The Slow Rush".

El show de Tame Impala fue un recordatorio de la perseverancia y el compromiso de la banda con sus fans, al no cancelar su presentación a pesar de la lesión de Kevin Parker. Los fanáticos en Argentina ciertamente han apreciado este esfuerzo y han dejado claro que su amor por la música de Tame Impala es más fuerte que nunca.