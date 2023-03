Lollapalooza: enojo y repudio contra la pobre actuación de Drake

Este viernes se realizó la primera jornada del Lollapalooza Argentina 2023 y los shows internacionales coparon la escena con momentos inolvidables para los presentes: algunos para bien, como el show de Rosalía, y algunos para mal como la presentación de Drake.

El músico canadiense se presentó en el Escenario Flow siendo elegido para cerrar el Día 1 del Lollapalooza. Con un show estipulado para ir de 22.15 a 23.45, durante 90 minutos el artista iba a presentar sus canciones más exitosas y aquellas colaboraciones que han copado los primeros puestos de las plataformas musicales.

Con una puntualidad inglesa, aunque sea canadiense, Drake salió a escena a la 22.15, tras el show de Rosalía en el escenario Samsung. Con mucha energía y el estilo del R&B y hip hop solo las casi 100 mil personas presentes pudieron disfrutar de su espectáculo.

Es que todo el festival se estaba transmitiendo a través de la plataforma Flow, algo que estaba por contrato, pero Drake decidió a 10 minutos de comenzar el show, según fue el anuncio de prensa, que su espectáculo no sea transmitido lo que generó mensajes repudiando su actitud en distintos posteos de redes sociales.

"Una vergüenza", "Si no pudiste comprar entradas te jodes", fueron algunos de los mensajes que llegaron repudiando la actitud de Drake. Igualmente, las personas que presenciaron el lugar coincidieron en que el show no estuvo a la altura y fue improvisado. Es que sus canciones más exitosas en Sudamérica, como su colaboración con Bad Bunny, fueron casi todas unidas en una y no cantadas completas.

La crítica más dura fue que su show duró apenas 60 minutos, algo que no estaba en los planes ni siquiera de la organización dejando un bache de varios minutos hasta el comienzo de Armin Van Buuren. Lo cierto es que Drake estuvo molesto y quizás eso llevó a resumir canciones y terminar media hora antes de lo previsto dejando un gusto a poquísimo entre sus fanáticos.