¿Hay amor? Claudio Rígoli y Pía Slapka hablaron de su romance

A principios de marzo comenzó la nueva temporada de 'La tarde del Nueve', magazine que se emite todos los fines de semana por El Nueve, bajo la conducción de Pía Slapka y Tomás Dente. En el último programa se dio la visita de Claudio Rígoli, y desde entonces comenzaron a trascender diferentes versiones acerca de un nuevo romance en puerta.

Lo cierto es que los televidentes advirtieron supuestos gestos de complicidad entre Claudio y Pía, como parte de la charla que tuvo el invitado junto a la conductora del ciclo. Por estos días, los rumores aumentaron, con varios medios metiéndose en la polémica.

Incluso en Bendita, programa del mismo canal, presentaron un informe con lo ocurrido el pasado domingo y Beto Casella se sumó a aquellos que sostenían la teoría que entre la modelo y el periodista podría haber algo más.

Todo esto llevó a que los protagonistas de la historia deban salir a aclarar el panorama. Y fue el propio Rígoli quien salió a negar estos rumores de romance en diálogo con Teleshow.

“No estoy saliendo con nadie”, explicó el reconocido periodista, desmintiendo cualquier vínculo íntimo con Slapka, que recordemos que hace cinco años se encuentra separada de su ex Paul García Navarro.

Por su parte, desde Ciudad también buscaron contactar a la modelo para tener las dos voces protagónicas de la historia. Ante esto, ella sentenció: "No, no hay nada", negando cualquier tipo de vínculo con el periodista. "No hay nada", volvió a remarcar cuando le preguntaron si existía una amistad entre ambos.

El cariñoso encuentro entre Pía Slapka y Claudio Rígoli en 'La tarde del Nueve' levantó rumores.

No obstante, las muy escuetas pero precisas declaraciones de Rígoli y Pía chocan contra la versión que trascendió desde la producción de 'La tarde del Nueve', ya que desde allí le aseguraron a Ciudad que ambas figuras se encuentran en pareja.