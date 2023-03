El Negro González Oro le puso los puntos a Marcelo Longobardi: "Se la creyó, que vaya al..."

Desde hace ya más de dos años, Oscar 'El Negro' González Oro decidió radicarse en Uruguay, harto de la situación que se vive en el país en este último tiempo. El periodista echó raíces en el país vecino, habiendo tramitado su residencia allí y comenzando una nueva etapa de su vida.

Pero por estos días, González Oro regresó al país y llamó mucho la atención las declaraciones que tuvo hacia Marcelo Longobardi. El hombre de 71 años disparó con munición gruesa hacia su colega, en una charla mano a mano con Radio Continental.

El Negro volvió a Buenos Aires por cuestiones laborales, ya que está filmando algunos segmentos para El Observador, el sitio uruguayo para el que trabaja actualmente.

"Voy a entrevistar a Baby Etchecopar, a (Horacio Rodríguez) Larreta, a Wado de Pedro, a Luis Novaresio y se me acabó la memoria", comenzó explicando el periodista sobre el itinerario de notas que tiene estipuladas para los próximos días.

Fue entonces cuando le preguntaron sobre si entrevistará a Longobardi. "¿Y a Longobardi, que vuelve a la radio, no lo vas a entrevistar? Va a competir con tu amigo Feinmann", le deslizaron, teniendo en cuenta que el periodista acordó su llegada a Radio Rivadavia en un programa que iniciará el próximo 27 de marzo.

Pero González Oro fue durísimo en su respuesta: "No. A mí me parece que Longo volcó. Se retiró y después apareció en CNN, que la respeto mucho pero como televisión. CNN no es sinónimo de radio, nadie sabe en qué dial está, ni yo que trabajo en el medio hace 40 años. Se equivocó".

"Siempre se fue con escándalo de Mitre, con escándalo en CNN. No sé qué le pasa a Longo, pero yo apuesto por Feinmann, obviamente. Longo se la creyó. La gente no anda buscando a los conductores a ver en qué radio están. La gente elije una radio y a los conductores que estén ahí", explicó El Negro, cuestionando las decisiones de su colega.

Le voy a recomendar un psicólogo o un psiquiatra".