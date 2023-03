Cuál es el despectivo apodo que le pusieron a Wanda Nara en Telefe por su forma de trabajar

Wanda Nara está a horas de comenzar lo que será una de las experiencias más importantes de su carrera profesional. Desde este lunes, la empresaria debutará como conductora de MasterChef, el nuevo ciclo de Telefe en el cual la señal tiene una grandísima expectativa. Nervios, ansiedad y mucha adrenalina invaden a todos en esta previa.

Para Wanda, este será un desafío bisagra. Si bien ya fue parte de otros formatos para la TV y hasta hace poco estuvo como analista en el show '¿Quién es la máscara?' también de Telefe, su paso a MasterChef la pondrá en otra exigencia.

No sólo porque estará a cargo de la conducción del programa en lugar de Santiago del Moro, sino porque además cumplirá un rol muy fuerte dentro de su trayectoria televisiva. Además, el canal de las pelotas tiene muchas esperanzas en el formato, que será el reemplazante del gran éxito de los últimos meses: Gran Hermano.

De hecho Wanda estuvo a finales de esta semana en la casa más importante del país, con bloopers y situaciones hilarantes junto a los cuatro participantes que siguen en pie dentro del reality. La empresaria estuvo acompañada por quienes serán sus compañeros de jurado: los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

La influencer tendrá su esperado estreno como host en MasterChef este lunes 20 de marzo de 2023 desde las 21.30 horas. Pero en la previa se dio a conocer un despectivo y particular apodo que desde el entorno de la señal tiene hacia ella.

Lo cierto es que la elección de Wanda para el formato generó muchas dudas, no tanto por su figura mediática sino porque la incógnita se centraba en si realmente estaba preparada para asumir tal desafío ante un programa tan popular.

Wanda Nara debutará al frente de MasterChef el próximo lunes a las 21:30 horas.

Hacia ahí apunta este nuevo apodo hacia la ahora morocha empresaria, según manifestó Agustín Rey, columnista del programa Argenzuela de Jorge Rial. "Tengo información exclusiva de cómo llaman a Wanda Nara en MasterChef", comenzó explicando el periodista.

Luego añadió: "Es en contra, claro. No son sus productores, es el entorno de Telefe", aclarando que no es directamente la producción de MasterChef la que apuntó hacia Wanda. Fue entonces, cuando, después de recibir el ok de Rial, disparó: "La llaman la conductora de cucaracha... La cucaracha es el retorno, repite patente lo que le dicen la producción de MasterChef".