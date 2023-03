Consternación en Hollywood por la muerte del actor Lance Reddick

Lance Reddick falleció este viernes por la mañana. Tenía 60 años. Según publicó el sitio TMZ, el actor fue encontrado muerto en su casa de Studio City en Los Ángeles. Según los primeros informes, falleció de causas naturales.

Reddick tuvo importantes papeles durante su carrera tanto en cine como televisión. Pero seguramente será recordado por su participación en la exitosa franquicia John Wick, protagonizada por Keanu Reeves, que está a punto de estrenar John Wick: Capítulo 4 la próxima semana. Allí, Reddick repite su papel de Charon, el conserje del Hotel Continental en la ciudad de Nueva York que apareció en las cuatro películas.

Lance Reddick es Charon, el conserje del hotel en Nueva York en la saga John Wick.

Nacido en Baltimore, Estados Unidos, Lance estudió en la Eastman School of Music de Nueva York y se graduó en la Universidad de Yale como actor. Sus inicios en la pantalla chica se remontan a 1996 con un rol menor en New York Undercover y debutó dos años después en el cine con Witness to the Mob.

Años más tarde, apareció en grandes producciones como The Wire y Fringe. Además, apareció en otros títulos como Lost, American Horror Story, Bosch, The Blacklist y Resident Evil.