Se terminó el romance entre Guillermina Valdes y Javier García: los motivos

La semana pasada, Guillermina Valdes reapareció en la escena mediática nacional. Luego de su separación de Marcelo Tinelli, la modelo y empresaria tuvo un picante cruce con Cande Tinelli, una de las hijas del conductor.

Luego, su vida amorosa volvió a ubicarla en todos los portales. Las imágenes que se filtraron junto a Javier García, arquero de Boca, despertaron fuertes rumores de romance. Fiel a su estilo, Guillermina enfrentó los rumores en un móvil para A la tarde (América) donde aseguró que "no estaba en pareja", aunque sí admitió que salió con García: "Nos vimos una vez, nos quisimos conocer como cualquier persona que se está conociendo con otra", expresó.

Pero, en las últimas horas, se confirmó el final del vínculo entre ellos. Quien confirmó la noticia fue Ángel De Brito en su programa de América TV. "Él no se bancó la exposición mediática. Estaba acostumbrado a estar con mujeres de bajo perfil".

Un móvil de LAM intentó hablar con el arquero de Boca, quien decidió no dar declaraciones. Pese a eso, el conductor comentó que García habló fuera del aire con el cronista y le dio detalles de lo que ocurrió con Valdes. "No me banqué la exposición mediática. Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto de las cámaras. No la llamé más a Guille".