La sentencia de Marcelo Longobardi sobre el destino del país si Cristina Fernández de Kirchner sigue en el eje del debate

Mientras Marcelo Longobardi se prepara para debutar en la primera mañana de Radio Rivadavia, se refirió en una entrevista a la aguda situación que atraviesa el país, y cuestionó que Cristina Fernández de Kirchner siga siendo eje del debate en la escena política y social.

En su retorno al aire radial en una emisora nacional, Marcelo Longobardi destacó que le dará prioridad a las noticias. "Me gusta volver a la edición clásica, hay cosas más relevantes que otras, y la clave aun está en cómo se editan los programas, con la cabeza lo mas abierta posible, más allá de lo que pasa en nuestro metro cuadrado”, remarcó en diálogo con Joanatan Viale.

Además, Longobardi aseguró que vuelve con “menos filtro” que antes: “Por ahí es la edad. Me han pasado cosas. Lo hablaremos al aire. Hay muchas cosas que no me banco que he bancado durante años, tengo menos paciencia con los temas. Y no me gusta la grieta”, expresó en relación al discurso binario de ideas que domina en nuestro país.

En tanto que sobre el disenso, Marcelo Longobardi destacó: “Una cosa es la controversia pública, es obvio que la sociedad, el periodismo y la política deben pararse fuerte de cara a un proceso que intentó volverse autocrático. Por esto, se entiende que a partir de un fenómeno democrático se convierte en algo distinto”,

Finalmente, sobre la omnipresencia de Cristina Fernández de Kirchner en la discusión del rumbo del país. “La Argentina así como está no tiene ningún destino y si el debate es Cristina Kirchner, no hay mucho para discutir”, sentenció el periodista.