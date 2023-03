El nuevo hombre en la vida de Edith Hermida definió la relación con la panelista con un significativo comentario

Hace algunos días, trascendió que la panelista Edith Hermida está en un romance con un compañero de Radio 10, el productor Mariano Tabares. Por primera vez, el hombre en cuestión habló de la relación con la panelista de Bendita (El Nueve).

Tras confirmarle a sus compañeros de Radio One que efectivamente está de novio con Edith Hermida, Mariano Tabares expreesó: “Mi vida es un embole, como siempre. Estoy con una persona que es conocida. Estoy de la mejor manera que puedo estar. Tratando de hacerle bien”.

Luego el productor agregó: "Estoy con Edith, sí, porque es una gran persona. Desde lo profesional como productor, que es lo que más me gusta hacer, hasta lo personal, si ella necesita que le cebe mate, hasta viajar, porque definitivamente fue una gran compañera de aventura”.

En tanto que sobre el trayecto recorrido con Edith Hermida, Mariano Tabares explicó: “Digo ‘fue’, ni siquiera sé si lo va a seguir siendo. Eso fue hoy, fue ayer y mañana vemos. Qué se yo. Si ella mañana me necesita, yo voy a estar. Pero por mi familia, por la gente que quiero, me parece que esa es la mejor manera de tener una relación con alguien”.

Edith Hermida y Mariano Tabares. Foto: Instagram @edithhermida.

A su vez, el productor hizo un significativo comentario sobre Edith Hermida al comentar: “La pasé tan mal en alguna otra vez que esto lo quiero disfrutar. Ella a mí me hace brillar, me pone contento, cosa que no me pasa seguido y si yo puedo hacer lo mismo con ella, bienvenido sea. Genial”.

Sobre cómo se conocieron con Hermida, Tabares contó que fue en el trabajo, ya que él también se desempeña en Radio 10, donde ella tiene un programa.

“Es la persona que más contento me puso… Por largo. Y yo quisiera que ella diga lo mismo. Obvio. Quisiera que se muera de amor por mí. Me presenté como su nuevo compañero de aventuras. Eso es lo que soy. Por ahora hasta acá es a lo que llegamos. Mi familia se enteró por las fotos. Yo no cuento sobre mi vida. Que ella haga lo que quiera, yo la sigo”, finalizó Mariano Tabares sobre su relación con Edith Hermida.