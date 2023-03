La durísima crítica de Fito Páez a la clase política

Fito Páez se encuentra festejando sus 60 años. En ese contexto, fue invitado este lunes a Perros de la Calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play.

"¿Qué sabemos hacer en Argentina? Pobres", expresó. "Eso es lo que sabemos hacer muy bien y eso merece una autocrítica de la clase política, de la dirigencia de todos niveles", agregó Fito sobre la coyuntura política.

"Nosotros no dirigimos, nosotros hacemos la música, ponemos las palabras y contamos la época, pero no manejamos los países, no tenemos la responsabilidad. La gente que se ocupa de eso, que es montada para ejercer esa tarea, necesita hacer una autocrítica delante de todos nosotros", consideró.

Luego, Fito hizo referencia a la alegría que vivió la población luego de que la selección Argentina ganara la copa del mundo. "Pero lo que no está bueno es que sea sucedáneo, como pasó con el Mundial, ¿viste? ‘Nos va como el orto, somos campeones del mundo, pum”. Pasaron tres días y todo volvió", destacó el músico sobre las pocas alegrías que tiene el pueblo argentino.

"Entonces, es una ilusión, claramente, entre la cual no podemos vivir los argentinos. Nos merecemos, como todas las personas del mundo, tener una vida digna, un trabajo, una plenitud. Para todos, obviamente. Ahí está el objetivo y en definitiva volver siempre al concepto original: ¿Qué es la política? es la búsqueda del bien común", señaló Páez.