A qué súper famoso el papá de Nacho de Gran Hermano quiere invitar a salir

Rodo, el papá de Nacho de Gran Hermano, reveló que varios famosos le mandaron mensajes privados en Instagram y sorprendió al confesar quién es el personaje conocido con el que le gustaría salir a tomar algo.



Todo surgió en el programa Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri, cuando Estefi Berardi pensó a quién podrían presentarle a Rodo, siempre pensando en famosos del mundo del espectáculo.



“¿Sabés a quién le podemos presentar a Rodo? A José María Muscari”, comentó la panelista del programa de Carmen Barbieri. Para sorpresa de muchos, Rodo no le esquivó al comentario y se mostró entusiasmado.



“¿Es un gran creativo, no? Es el director de Sex. Fui con Nacho a ver su obra. Es muy buena”, respondió el papá de Nacho, uno de los grandes candidatos a ganar la actual edición de Gran Hermano.



En ese momento, Carmen Barbieri sostuvo que, si no en modo de pareja, podrían tener también un vínculo de amistad. “Claro que sí, saldría a tomar algo. ¿Por qué no? Me encantaría conocerlo”, expresó Rodo.



Incluso, la conductora llegó a deslizar la posibilidad de que José María Muscari le ofreciera trabajo en el teatro, dado que Rodo mostró, en sus días en la casa de Gran Hermano, una personalidad extrovertida.

Rodo confesó que le gustaría salir con José María Muscari.



Rodo se separó de la madre de Nacho cuando se enamoró de un hombre y, a pesar de haber reconocido que le daba culpa la situación, hoy se siente orgulloso incluso de que su hijo hable del tema con mucha naturalidad en la casa de Gran Hermano.



“Soy pansexual, lo que significa atracción hacia las personas, independientemente de su sexo. Me enamoro de la inteligencia. Tiene que haber buena energía, al margen de que sea hombre o mujer. Para mí es un orgullo que mi hijo pueda decirle a una compañera en un programa de televisión que su padre es pansexual”, sostuvo Rodo.