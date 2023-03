Iván Noble reveló que se hizo su primer tatuaje a los 55 años y lo mostró

Iván Noble cumplió 55 años y tuvo mucha actividad en los últimos días en las redes sociales, primero con el tierno saludo de su ex pareja y madre de su hijo Benito, Julieta Ortega, y luego por una decisión que sorprendió.



“Feliz cumple”, escribió la actriz en una historia de Instagram en la que subió una foto del cantante con su hijo Benito, en brazos, cuando era apenas un niño. El gesto conmovió a Iván Noble, que siempre habla de su excelente relación con Julieta.



Ahora, el cantante reveló una supuesta charla con su hijo adolescente en la que le pregunta por qué, a los 55 años, nunca se había tatuado, en una época en la que es muy extraño encontrarse con gente que no tenga ni un poco de tinta en el cuerpo.

Iván Noble se tatuó por primera vez a los 55 años.



“Pa, ¿por qué no te tatuás?”, le preguntó Benito. “Tengo 55 años y ni un tatuaje, hijo. No voy a empezar ahora”, respondió Iván Noble. “¿Por? Tatuate algo que te guste mucho. Un vino o el trago ese que tomás siempre”, le dijo su hijo.



“estem…”, contestó Iván Noble, junto a una foto en la que se puede ver su primer tatuaje: en el antebrazo se escribió la frase “Old Fashioned”, que traducido al español significa “pasado de moda”.



El músico también compartió la misma foto en su cuenta de Instagram, en donde comentó: “Siempre hay una primera vez”. Allí, el músico cosechó miles de likes y cientos de comentarios de elogios.

El posteo de Iván Noble en Instagram por su primer tatuaje.



“A todo se llega. El próximo en castellano”, “Sos como el buen vino, qué bárbaro, Noble”, “Bienvenido al mundo de los entintados. No será el único. Siempre se vuelve por más”, “Es un camino de ida” fueron algunos de los comentarios en el feed de su Instagram.



En Twitter también recibió muchos mensajes Iván Noble. Entre ellos, varios adelantándole que no será el único tatuaje que se realizará. “En dos años te aseguro que tenés más de 10 tatuajes”, le dijo un usuario. “Eso me dicen”, contestó el músico.