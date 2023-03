Todos los romances que le inventaron a Natalie Pérez y qué dijo al respecto

Natalie Pérez atraviesa uno de los mejores momentos de su vida profesional. Pasó la temporada haciendo teatro en Mar del Plata y se prepara para lanzar el tercer disco de su carrera musical. Mientras tanto, toma con humor todos los romances que le inventó la prensa y confiesa que le cuesta abrirse en el amor.

Nico Occhiato, Chano Charpentier y Luciano Castro: los romances que le inventaron a Natalie Pérez

Natalie Pérez acaba de brindar una entrevista en la que habló de distintos temas vinculados tanto a su vida profesional como privada. En modo confesional y con la honestidad que tanto la caracteriza, la actriz y cantante se refirió, entre otras cosas, a los distintos romances que le han inventado en los últimos tiempos.

Natalie Pérez le resta importancia a lo que la prensa dice sobre ella - Fuente: Instagram Natalie Pérez (/natalieperez)

La actriz de 36 años reveló que ahora las versiones mediáticas se encuentran bastante calmas, pero que el año pasado le inventaron 3 novios (en referencia a Nico Occhiato, Chano Charpentier y Luciano Castro). “Es una pena porque no fui a tomar helado con ninguno”, dijo al respecto. Consultada acerca de si le hubiese gustado estar con alguno de estos hombres, indicó que “son todos galanes”. Sin embargo, remarcó que entonces estaba sola y que se tomó toda la situación con mucho humor. Otra cosa hubiese sido para ella si las versiones de romance la encontraban transitando una relación amorosa.

Esto es lo que dijo Natalie Pérez acerca del amor

Profundizando en la cuestión amorosa, la actriz de telenovelas como Consentidos y Graduados declaró que estuvo 6 años de novia y que, desde entonces, acumula unos 4 como soltera. “Estos años de soledad fueron para reencontrarme y reconocerme. Igual, a veces siento que todavía no estoy preparada para tener un vínculo emocional así tan fuerte”, dijo abriendo su corazón.

Luego agregó que cree que de alguna manera se cerró “al amor y al compartir”. “Me dio miedo no saber cómo hacer para tener un vínculo sano, lindo y duradero en el que pueda exponer lo que quiera y la otra persona también”, expresó la actriz y cantante de 36 años.

Eso sí: que no esté en pareja no significa que no esté absolutamente con nadie. La misma Pérez dio a entender esto y hasta explicó cómo sus miedos se manifiestan en este ámbito. Según sus palabras, a veces le ocurre que le gusta un chico y entonces le aparecen los “fantasmas” de sus otras relaciones. “Ahí es cuando creo que no estoy preparada para tener un vínculo”, dijo Natalie para finalizar.