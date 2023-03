Analía, la promesa mendocina que la rompe en el soul

Mendoza es una provincia muy rica en cultura. Analía Romero es una de esas mendocinas que apostó por el camino de la música. Con 26 años es una experta en la materia: no sólo canta, sino que también sabe tocar una gran variedad de instrumentos. Comenzó hace poco a sacar temas propios y la crítica hacia ellos ha sido positiva.

En dialogo con MDZ Show, Analía dio detalles sobre su vida personal, su faceta de artista y los festivales en los que se presentará este fin de semana.

- Para aquellos que no te conocen, ¿Quién sos y qué haces?

- Soy Analía y soy música. También soy community manager: estudié Comunicación Social, no me he recibido todavía, pero también voy por ese lado. Soy apasionada por la música y, hoy en día, me animo a dedicarme al arte, que es un tremendo desafío.

La cantante viene de una familia de músicos y desde muy chica comenzó su pasión por la música: a los cinco años le regalaron su primer instrumento, un violín; y también tuvo un trombón, pero una parálisis facial le haría descubrir su verdadero compañero en los escenarios y herramienta para componer: el piano.

- ¿Qué influencias musicales tenés?

- Yo vengo del Soul, R&B y el Jazz. En mi infancia escuché mucho lo que es: Aretha Franklin, Etta James, Ray Charles, Stevie Wonder; son grandes influencias y personas que me marcaron mucho. También tengo referentes actuales, como Kali Uchis, Nathy Peluso y Princesa Alba.

- Las canciones que has sacado están buenísimas. ¿Cuándo tenés planeado estrenar más material? ¿Podrías contar de qué se va a tratar?

- Tengo mucho material esperando a ser estrenado, porque he estado trabajando mucho en este proceso de composición. Hace poco estrené un tema que se llama Flowrecer y voy estrenar el videoclip muy pronto. Se vienen muchos sencillos, antes de sacar el EP en el que ya estoy trabajando. Se viene mucha fusión: yo soy Analía Soul, pero me gusta fusionar. El soul pesa mucho en mis canciones, pero me gusta incursionar dentro de los géneros, tratar de buscar esa originalidad. Las canciones de Analía están disponibles en Spotify y Youtube. Créditos: Instagram Analia.soul.

- ¿Con qué artista mendocino te gustaría compartir tu música?

- Siento que hay muchas artistas que me copan. He estado escuchando mucho La Blunty. Spaghetti Western me encanta y tengo la suerte de que el domingo voy a tocar con ellas. También trabajaría con Ro Barbosa y Magnolia.

- Recién comentaste que vas a estar el domingo 12 en Noches de Fogón junto a Spaghetti Western...

- Siento una emoción enorme. Siempre que voy a tocar en vivo tengo una adrenalina que se me sale por los poros, pero que disfruto mucho. Siempre trato de sacar ese 'power' a la hora de cantar y tocar, y ahí libero todas esas emociones. Voy a abrir el show de Magnolia y después cierra Spaghetti. Compartir escenarios con ellos se siente muy placentero.

Analía también estará presente este sábado 11 de marzo en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, ubicado en Maipú (Ozamis 914), en la quinta edición del Fem Festival. El evento comienza a las 18 y la entrada es gratuita. La cantante está muy emocionada porque en años anterior ha ido a este festival y hoy estar del otro lado "es una sensación muy linda". "Me siento súper agradecida con la vida y todo el equipo", expresó la cantante.

- Si tuvieras la oportunidad de presentarte en un festival nacional o mundial, ¿cuál sería?

El Lollapalooza me encantaría. Y festivales provinciales me gustaría participar en la Fiesta de la Cerveza, siento que sería un objetivo no tan a largo plazo. La cantante es una apasionada de la música. Créditos: Instagram Analia.soul.

El domingo 12 de marzo a las 17 horas, se llevará a cabo la última fecha de la temporada de Noches de Fogón en el Roble Wake Complex, que se encuentra en Maipú. Diversos artistas asistirán con su música, entre ellos está Analía: Magnolia; Spaghetti Western y Vicky DJ Set. La entrada se puede adquirir de forma digital, en el sitio EntradaWeb. El evento es sólo para mayores de 18 años.