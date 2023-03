Conoce la lujosa habitación de Wanda Nara en Buenos Aires

Wanda Nara se prepara para debutar como conductora en la nueva edición de MasterChef. Luego de un viaje por Europa y por Brasil, la hermana de Zaira Nara se encuentra instalada en Buenos Aires y comparte detalles de su vida privada a través de su nueva cuenta de TikTok. Hace poco, mostró imágenes de su habitación y sus seguidores se sorprendieron por el lujo y la cantidad de prendas que tiene.

Wanda Nara mostró su habitación en su nueva cuenta de TikTok

El 2023 parece haber comenzado con todo para Wanda Nara. Tras su estadía en Europa y los días que pasó en Río de Janeiro junto a su hermana por los carnavales, la empresaria argentina se encuentra instalada en Buenos Aires y se prepara para un nuevo desafío en su carrera.

Wanda Nara, de bata y frente al espejo de su habitación - Fuente: TikTok Wanda Nara (/wandaentiktok)

Wanda Nara será la conductora de la nueva edición de MasterChef y ya se encuentra en las primeras instancias de grabación del reality. Al mismo tiempo, la esposa de Mauro Icardi está probando una nueva faceta en las redes sociales, ya que hace poco abrió una cuenta de TikTok.

Fue precisamente a través de esta donde compartió unas imágenes de su vida privada. En un video de unos pocos segundos de duración, Wanda dejó ver cómo es la habitación en la que vive actualmente en Buenos Aires y sorprendió a todos sus seguidores al dar una idea de la cantidad de prendas que tiene.

Lujo total: las claves de la habitación de Wanda Nara en Buenos Aires

Wanda se limitó solamente a mostrar la habitación en la que duerme. Como no podía ser de otra manera, lo primero que se aprecia es la impresionante cama que tiene para descansar. Luciendo una bata rosa de Hello Kitty, la empresaria de 36 años grabó un video panorámico en el que se ve, entre otras cosas, que la habitación presenta un espejo de tamaño considerable.

Por otra parte, se aprecian percheros con ropa tanto de invierno como de verano y una impresionante cantidad de zapatos. En la publicación que hizo, Wanda escribió: “Qué lindo que es viajar y volver con algunos zapatitos que no entran en tu vestidor”. En el mismo video, la empresaria puso “cuando llegás de viaje y las cosas para guardar son interminables”.

Lo que no se sabe es si Wanda trajo todas estas prendas desde su hogar europeo o si, por el contrario, compró la mayoría en el último viaje que hizo. De lo que no quedan dudas es que no va a tener problemas a la hora de vestirse cuando tenga que conducir la nueva edición de MasterChef.