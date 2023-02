Yanina Latorre le respondió a Carmen Barbieri y la destrozó: "Mala sos vos y..."

Un nuevo escándalo se desató en el mundo de la farándula a raíz de la escandalosa separación de Federico Bal y Sofía Aldrey, situación que hizo pública Yanina Latorre, al revelar los chats que prueban las infidelidades del actor.



Fue Yanina Latorre quien sacó a la luz los detalles. Y fue contra ella a donde apuntó Carmen Barbieri, la madre de Federico Bal. “Me duele que ella haya buscado a Yanina, sabiendo sobre todo que ella en cinco minutos lo iba a hacer público. Sofi siempre fue de perfil bajo. Y yo, de verdad, lo siento mucho. Me pone mal estar separación, porque la quiero mucho a Sofía”, comentó Carmen en Mañanísima.



“Yanina vive de eso. ¡Está contenta ella! ¿Sabés qué? ¡Le quemaba ese material en las manos! La madre de Yanina Latorre, delante de ella, me dijo: ‘No hay mujer más mala que mi hija. Yo amo a mi yerno, pero esta mujer es muy mala y eso que es mi hija’. Y se reía. Yanina también se reía”, agregó la conductora y capocómica.



Asimismo, Carmen eligió un tema muy sensible para atacar a Yanina: la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, que en su momento fue un escándalo impactante y que, por poco, no terminó en ruptura definitiva en la pareja.



“Es muy mala Yanina. Y está muy bien, porque trabaja. Y porque si no fuera así tampoco hubiera podido soportar lo que le pasó, ponerle el pecho al problema que tuvo con su pareja y salir adelante. Por eso digo que la admiro, porque yo no lo podría hacer. Cómo salió adelante, es una leona. Es brava, si no cómo hacés. Si no tenés ese carácter, ¿cómo enfrentás un problema de infidelidades como hizo ella?”, recordó Carmen.



Por su parte, Yanina Latorre decidió responderle en LAM y no sólo que se defendió de las acusaciones sino que terminó destrozando a Carmen Barbieri. “Primero que no soy mala. Mala sos vos y tu hijo, por las cosas que hacen. Es verdad que a mí me pasó de todo y me la banqué, porque fui víctima”, arremetió.

Yanina Latorre destrozó a Carmen Barbieri.



“Traigan un chat mío, un polvo o un macho mío. Para hacer lo que yo hago, tenés que tener el culo limpio. Y acá, no todos lo tienen limpio. Acá hay que tener espalda. Yo hablo de todo el mundo, opino de todo el mundo, pero yo no tengo ningún macho”, añadió Yanina.



“Me llega la mejor data. No soy mala. Lo publiqué porque me lo pidieron y me pareció una causa justa y noble. La chica la estaba pasando mal y me parece la mejor manera de salir de un vínculo tóxico. Sofía se cansó de perdonar y encontró, así, la forma de salirse de este vínculo. Carmen dijo: ‘Me extraña porque es una dama’. ¿Deja de ser una dama porque publica los chats?”, concluyó la panelista de LAM.