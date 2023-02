Celeste Cid reveló el secreto de su look en Resistiré, que causó furor 20 años atrás

Corría el verano de 2003 cuando Celeste Cid y Pablo Echarri debutaron en Resistiré como la pareja más fogosa y deseada de la televisión. Todo en la propuesta de la novela era nuevo, también el pelo de Celeste, que lucía cortísimo, desmechado, al estilo Pixie.

Un look innovador que no se identificaba con las heroínas románticas que, hasta ese momento, parecía que solo podían tener pelo largo. Pero, ¿qué pasaba? Cid tenía apenas 18 años y necesitaba aparentar los 25 de su personaje, Julia Malaguer. De inmediato, el corte de la morocha enamoró y fue furor.

Celeste Cid como Julia Malaguer.

Muchas mujeres iban a la peluquería con la foto de Celeste en mano: todas querían ser como Julia. Y ahora, a dos décadas del estreno de Resistiré, la actriz reveló en su cuenta de Instagram cuál era su secreto mejor guardado para mantener la melena divina durante las grabaciones.

“Para quienes me dicen `quería tu corte de pelo´, les cuento que me lo cortaba con maquinita de afeitar. Quienes me conocen saben de mis raptos con el pelo. Me divertí mucho”, contó Celeste en las últimas horas, en honor al aniversario de la tira que rompió los esquemas.

A 20 años de Resistiré

A la vez, a principio de año la mamá de André y Antón recordó las dos décadas del éxito televisivo con un divertido posteo. “3 de enero de 2003, 20 años atrás, se estrenaba esto. Tenía 18 y estaba a seis días de cumplir 19, el 19”, expresó la morocha en sus redes.

Y Celeste sumó una anécdota de aquellos años en los que el consumo de televisión era completamente diferente al actual: “Me acuerdo de que en el horario del programa habían desaparecido los deliverys porque nadie quería perdérselo. ¿Qué recuerdan de aquellos días?”.

Celeste compartió una imagen icónica de Resistiré. Instagram Celeste Cid.

“Nos recuerdo a las dos en el set riéndonos haciendo escenas, compartiendo tiempo, muchas charlas de camarín. Me recuerdo feliz, era mi primer trabajo en televisión. Más no podía pedir. Te quiero, Celes”, le contestó Bárbara Lombardo, su compañera en la novela.

“Me volvía locaaaaaaa!!! Amé esa novela”, expresó Flor de la V. “Se prendía fuego to tooo! La pareja que logró traspasar la pantalla desde el primer minuto”, dijo Gabriela Sari, una de las tantas actrices y figuras que recordaron la novela que quedó grabada en la memoria colectiva por tener el mejor final para un villano y también por el pelito divino de la Cid.