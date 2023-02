Pampita sorprendió al hablar sobre la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano contra Juan Martino

A casi un mes del final de las grabaciones de El Hotel de los Famosos 2, Flor Moyano denunció ante la Justicia a Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal. Desde que se hizo público, el gravísimo hecho generó diversas reacciones, sin embargo, hasta el momento Pampita no se había pronunciado al respecto.

El primero en hablar sobre el tema fue el Chino Leunis, quien en sus redes aseguró “estar al tanto” de lo que había declarado Flor. El conductor del reality dijo que desde la producción estaban acompañando a la ex participante “desde el minuto cero” y advirtió que eso era todo lo que iba a decir, “por respeto y pedido expreso” de la joven.

“Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte”, escribió el presentador en sus redes. Mientras tanto, Pampita seguía en silencio, disfrutando de sus vacaciones en familia.

Hasta que, en las últimas horas, Ángel de Brito decidió apelar a la confianza que tiene con su ex compañera de jurado de ShowMatch y le mandó un mensaje para saber su opinión sobre el caso del que se supo escalofriantes detalles.

Pampita en El Hotel de los Famosos. Instagram Pampita.

¿Y qué dijo Carolina Ardohain? A la par de que el Colectivo de Actrices Argentinas manifestó su apoyo a Flor Moyano, la modelo eligió esquivar el asunto. “No voy a hacer comentarios”, fue todo lo que le contestó al conductor de LAM.

Y finalmente, Pampita se justificó: “Este ciclo terminó de grabarse el 13/01/2023”. De esta manera, la conductora manifestó que, para ella, ya no es momento de opinar sobre los abusos que ocurrieron meses atrás.

La palabra de Flor Moyano

Luego del comunicado de la productora Boxfish, Moyano volvió a expresarse en sus redes con un extenso mensaje. “Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma”, empezó Flor.