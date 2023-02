La mamá de Flor Moyano rompió el silencio tras la denuncia de violación en El hotel de los Famosos 2

La denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino por abuso sexual en la segunda edición El Hotel de los Famosos generó un fuerte revuelo en los medios en general. “Tengo miedo. No les voy a mentir. Por momentos me siento acompañada y eso me da fuerza”, expresó la víctima en las últimas horas.



La producción de El Hotel de los Famosos aclaró en un primer momento que no habían advertido de la situación cuando sucedía, pero apenas tomaron conocimiento decidieron expulsar a Juan Martino.



Ahora, quien decidió romper el silencio fue la madre de Flor Moyano, Liliana Pratti, quien se comunicó con el periodista y conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen, quien reveló al aire su conversación fuera del aire.

Flor Moyano y su madre.



“Quiero abrir el programa de hoy con el tema Flor Moyano y esta denuncia contra Juan Manuel Martino. Pude hablar con Liliana este fin de semana, la mamá de Flor que hasta acá no se había pronunciado al respeto”, comenzó contando Juan Etchegoyen.



Luego, el periodista y conductor se adentró en la conversación y reveló que la mujer no pudo contener el llanto luego de conocer los detalles de la denuncia que su hija había decidido presentar en la Justicia.



“De esta manera muy generosa, ella me agradeció por ponerme en contacto con su familia en este difícil momento. Y me dijo: ‘Es un tema muy delicado, me lloré todo cuando vi el informe, fue muy fuerte porque nos enteramos todo lo que vivió Flor ahí’”, agregó Etchegoyen.

Flor Moyano. Foto: Instagram.



Asimismo, contó cómo es la situación en estos días y en qué posición se pone la familia para intentar acompañar a Flor Moyano en esta difícil situación en la que le toca encarar una gravísima denuncia como lo es un abuso sexual



“Es un dolor enorme donde nos queda acompañar y respetar sus tiempos. No es fácil estar de este lado y todavía estamos procesando todo”, le dijo Liliana Pratti, la madre de Flor Moyano, a Juan Etchegoyen.