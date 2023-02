La grave acusación contra Luciana Salazar sobre su hija Matilda: "Le está robando la..."

Luciana Salazar se encuentra de paseo en Miami, Estados Unidos, en compañía de su hija Matilda, con quien comparte recorridos que luego se ven retratados en sus redes sociales, donde tiene una actividad casi diaria.



Sucede que, como todos, la modelo se aggiornó y hoy su carrera está enfocada en las redes sociales, donde genera contenido permanente, ya sea de su asistencia a distintos eventos o simplemente cuestiones de su vida privada. En ese sentido, Luciana Salazar incluso le creó una cuenta de Instagram a su hija cuando apenas era una bebé. Hoy, ya tiene más de 360 mil seguidores y es un furor.



Ahora, la modelo sorprendió y maravilló a todos con una tierna publicación que tiene a la niña como protagonista: mostró a su hija con un look estilo “cowboy”, para el que lució un pantalón de jean al cuerpo, una camisa a cuadros en tonos rosa atada a la cintura con un nudo.

El look "cowboy" de Matilda. Foto: Instagram.



Asimismo, la pequeña niña completó su look, muy canchero por cierto, con unos lentes de sol aviadores que llevó colgados en la camisa, y un par de botas texanas en color marrón chocolate.



“Adicta a tus rodetes en todas las versiones. Te amo, mi dulce Matilda. Brillás”, escribió Luciana Salazar en la publicación en el feed de su Instagram. La foto acumula casi 53 mil likes y más de 800 comentarios.



Por supuesto, así como hubo muchos comentarios positivos, también hubo de los otros, de quienes cuestionaban la forma de vestir a la niña. “¿Cuándo sea grande qué se va a poner? Siento que le está robando la infancia”, criticaron algunos.

Matilda, la hija de Luciana Salazar. Foto: Instagram.

No obstante, otras personas salieron a defender a la modelo, asegurando que lo importante no es cómo decida vestir a su hija, sino el amor que pueda o no darle, algo que no se vincula con la superficialidad de la ropa.



“No sé por qué no dejan de opinar de los cuerpos, tengan la edad que tengan”, comentó una usuaria, defendiendo a Luli Salazar. “Acá lo importante es que le dé amor a su hija y que su hija esté con salud y amor, y que haya ambos en ambas”, agregó la misma seguidora.