El video y las fotos de la fiesta de cumpleaños que Florencia Peña le organizó a Darío Lopilato

Motivada por el enorme éxito de Casados con Hijos, quizá más aún de lo que esperaban, Florencia Peña aprovechó el muy buen clima y el excelente humor en general para sorprender a Darío Lopilato en su cumpleaños.



Es que la actriz, que interpreta a Moni Argento, la madre de Coqui Argento, interpretado por Darío Lopilato, decidió organizarle una celebración sorpresa por el cumpleaños número 42 del hermano de Luisana Lopilato.



Si bien pasaron varios días desde que el actor cumplió años, Florencia Peña lo agasajó con un festejo junto al resto del elenco de Casados con Hijos (Guillermo Francella, Marcelo de Bellis, Jorgelina Aruzzi y Luisana Lopilato).



En las imágenes que se compartieron en las redes sociales se lo pudo ver al actor de 42 años soplando las velitas, al lado de sus compañeros de elenco, quienes lo mimaron y le cantaron el feliz cumpleaños.



“Feliz cumple, Darío, todos en bata a soplar la vela”, escribió Flor Peña, quien se mostró muy divertida como es ella, en la publicación en su cuenta de Instagram. En esas imágenes, se los vio a todos muy contentos y relajados.



No obstante, no terminó todo allí, sino que el festejo continuó luego con una cena afuera post función en el Gran Rex. “Acá estamos. Seguimos festejando”, comentó Florencia Peña en otra historia de Instagram.

Flor Peña le organizó el festejo de cumpleaños a Darío Lopilato.



“Salimos a cenar no sólo por tu cumpleaños, sino también para celebrar mi éxito. Ojalá llegue pronto uno para vos”, se la ve a Flor Peña decirle a Darío Lopilato en el video que compartieron en redes sociales.



Luego, Flor Peña hizo uso de su característico humor junto a Luisana Lopilato. “Acá se come rico. Estamos bien atendidos”, dijo Luisana. “Yo estoy muy bien atendida. No sé vos”, bromeó Florencia.

Luisana Lopilato, en el festejo de cumpleaños de su hermano Darío.

Darío Lopilato festejó su cumpleaños número 42.