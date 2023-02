Cómo sigue la causa por la muerte de Débora Pérez Volpin

Los familiares de Débora Pérez Volpin continúan a la espera de la fecha del juicio oral y público contra Roberto Martingano, el director del Sanatorio de La Trinidad de Palermo, que se encuentra acusado por encubrimiento.

A cinco años de la sorpresiva muerte de la figura de El Trece, la Corte Suprema de Justicia denegó un recurso presentado por la defensa del director, a quien acusan de ocultar pruebas para entorpecer la investigación sobre la responsabilidad penal de los profesionales que intervinieron en el estudio de videoendoscopia digestiva alta que le costó la vida a Débora el 6 de febrero de 2018.

"Existió por parte de Martingano un accionar tendiente a ocultar prueba a los investigadores de vital importancia para la comprobación del delito y para la determinación de la responsabilidad penal de los implicados", resaltó la jueza María Fabiana Galletti cuando determinó su procesamiento, en marzo de 2020. Además, Galletti afirmó que "Martingano tuvo en sus manos los elementos de prueba señalados, pero decidió aportar solo parte de ellos”.

Por su parte, según publicó Infobae, Vadim Mischanchuk, abogado del Sanatorio de la Trinidad, explicó que "el fallo que procesa al director por encubrimiento también deja en claro que estamos frente a una hipótesis. Hay pruebas que se darán a conocer en el juicio a partir de las cuales se va a demostrar, no solo que no hubo encubrimiento, sino que además la hipótesis sobre la cual se basó la sentencia de primera instancia por el lamentable fallecimiento de la periodista incluye premisas que se contradicen e incluye cuestiones que no tienen ningún fundamento científico".