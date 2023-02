Tras una tensa semana, Carmen Barbieri fue a ver el show de Fátima Florez

Carmen Barbieri se encuentra desde el viernes de la semana pasada en Carlos Paz, donde aprovecha para descansar y estar con su hijo, Fede Bal, quien protagoniza en el teatro Luxor la comedia musica kinky Boots. Desde la villa, la diva realizó algunos días móviles con el programa que conduce “Mañanísima” por Ciudad, Magazine. Pero también aprovechó para ver algunas obras.



En su primera visita cuando estrenó Kinky Boots en diciembre, fue a ver la Revista “Cocodrilo, 10 años”, con Omar Suárez y Denise Cerrone. Luego con Georgina Barbarrosa vio “Un Plan Perfecto” con Pedro Alfonso y “Sex Recargado” de José María Muscari, con quien se amigó luego varios años. Hace pocos días estuvo junto a su hijo en el show “Bien Argentino”, fue a ver “Dinamita Gladiadora”, y anoche estuvo en el teatro Holiday para ver "Fátima es Mundial", el exitoso espectáculo de Fátima Florez.



Y no lo hizo sola. Este fin de semana la vinieron a visitar Pampito y Estefanía Berardi, sus panelistas, quienes también trabajan en América. Pampito en Intrusos y Estefi en LAM.





Ocurre que durante los últimos días, más precisamente luego de la entrega de los premios Carlos, un comentario de Fátima desató un malestar con Carmen. Es que la imitadora se preguntó qué hacía Barbieri en la ceremonia si no entregaba ningún premio ni participaba en ninguna obra.

Carmen le contestó desde su programa que había ido a apoyar a su hijo, Fede Bal, protagonista de Kinky Boots. Y resaltó que "cuando ella sea madre lo entenderá". Pero la maternidad es un tema sensible para Fátima, que lleva años intentando convertirse en madre con su pareja, su productor Norberto Marcos. Por eso, en ese juego de ida y vuelta, Fátima eligió durante toda la semana llamarse silencio y no volver a hablar.



Se especulaba que el enojo de Fátima con los Carlos no venía por Barbieri, sino que la organización no invitó a parte de su elenco (no dejó entrar a cuatro de sus bailarines). Y que tampoco pudo ingresar su madre, quien la vino a visitar por su cumpleaños que se celebró el viernes pasado.

Carmen Barbieri junto a Fátima Florez en el centro de la escena.





Y aunque Carmen dijo que no se había enojado con Fátima, Fede Bal sí le respondió a la imitadora a través de una nota que dio al programa Intrusos. Cuando ambos visitaron “Bien Argentino”, Fede le explicó a la protagonista de "Fátima es Mundial" que Carmen era una capocómica nacional con peso propio. Y que su presencia engalanaba cualquier evento y por eso fue invitada a los Carlos.



Anoche, se produjo finalmente el encuentro entre Fátima y Carmen luego de esta tensa semana. Qué ocurrió? Mientras Estefanía Berardi y Pampito especulaban si los dejarían o no pasar al teatro Holiday... resultó que Fátima hizo lo que mejor sabe hacer. Arriba del escenario la homenajeó e imitó a Carmen, al tiempo que la hizo pasar al escenario para que el público compartiera el paso de comedia. El latiguillo “En este ambiente somos todos tan hipócritas”, hizo delirar al público presente.

La noche terminó de la mejor manera: Carmen, Pampito y Estefi en la disco Zebra, junto a Fede Bal con quien compartieron una noche de rondas, baile y brindis previo a la despedida de Barbieri de Villa Carlos Paz.