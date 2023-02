Por qué Virginia Elizalde se sumó a 'The Challenge' a sus 68 años

Telefe está próximo a estrenar un nuevo reality que, al igual que Gran Hermano, dará mucho de qué hablar. Se trata de The Challenge y estará conducido por Marley. "Esto no es Gran Hermano, acá hay un motivo, una meta, una concentración, un motivo para hacer algo, lo que pasa cuando llegas a la meta, es lo que le pasa a los deportistas cuando consiguen algo", contó Virginia Elizalde, una de las participantes.

La ex atleta y modelo aceptó la propuesta a su edad porque le significaba un desafío. "Sentí que estaba bueno demostrar que siempre hay que animarse a hacer algo más, demostrarse a sí mismo que se puede cuando crees que no se puede", señaló en diálogo con La Once Diez.

Y detalló: "Yo tengo 68 años, y siempre quiero animar a que se puede, mi salud y mi estado físico son gracias a mantenerme en movimiento, mientras mejor están tus músculos, mejor están tus articulaciones, quiero demostrarle a todas las mujeres y hombres que siempre tenés la edad para hacer lo que quieras".

The Challenge Argentina

Sobre los otros jugadores, indicó: "Se armó un grupo hermoso, mi miedo mayor eran las polémicas, convivir con mucha gente conocida y que lo televisen, pero fue increíble, espectacular".

"Cuando competís con alguien te queda una sensación muy linda, lo bueno que pasó es que con todos hicimos duplas y equipos y se armaba un ambiente super lindo", reconoció Elizalde.