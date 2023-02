Comienza la convocatoria para una nueva edición del Festival de Teatro Estrenos en Mendoza

El XXIV Festival de Teatro Estrenos de Mendoza comenzó su convocatoria para elencos y grupos teatrales. Los interesados a participar de la preselección de obras deberán inscribirse desde el miércoles 15 al domingo 19 de febrero.

El evento se desarrollará del 31 de marzo al 7 de abril en diferentes espacios culturales de la capital, como el teatro Julio Quintanilla, el Teatro Mendoza, la Nave Cultural y salas teatrales independientes.

Por segunda vez, la edición de este festival garantizará un cupo de obras de dramaturgia mendocina. Además, se agregará a su programación la realización de seminarios intensivos de formación para la comunidad artística local.

Entre todos los espectáculos inscriptos, un jurado realizará una preselección de doce obras, las cuales se presentarán en el marco del festival. Podrán participar trabajos de teatro, teatro danza, murga o títeres, para adultos exclusivamente.

"Mi amigo Lorca", obra ganadora de la XXIII edición del Festival de Estrenos en Mendoza.

El Jurado de preselección estará integrado por un miembro elegido por el grupo de Carreras de Artes del Espectáculo, FADUNCuyo, un miembro por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y un miembro representante de la Dirección de Cultura de la Ciudad de Mendoza (quien presidirá el jurado).

Aquellos que deseen participar deberán descargar las bases y condiciones y completar el formulario web. En el mismo tendrán que cargar tres enlaces, que deberán ser de Acceso público para su fácil lectura y contener la siguiente información:

1. Enlace (Drive, We Transfer, etc.) con FICHA DE INSCRIPCIÓN: disponible aquí.

2. Enlace (Drive, We Transfer, etc.) con MATERIAL DE DIFUSIÓN: 3 (tres) fotos digitalizadas en HD, buena resolución y tamaño (1080 p, Full HD o 4K).

3. Enlace (Drive, We Transfer, YouTube, etc.) con VIDEO: video del registro del espectáculo inscripto, colocando en el TÍTULO DEL DOCUMENTO: VIDEO + NOMBRE DE LA OBRA.

"Mandato Cumplido", obra ganadora a mejor dirección para Diego Nogara en la XXIII edición del Festival de Estrenos en Mendoza.

Quien tengo dudas, consultas técnicas o administrativas, podrán presentarte los miércoles 8 y 15 de febrero en el teatro Quintanilla, de 10 a 13.30. En caso de otras consultas dirigirse vía mail a coordinacionquintanilla@gmail.com dejando algún teléfono de contacto.

Recordemos que el Festival de Teatro Estrenos en Mendoza se realiza desde 1998, convocando a elencos de la provincia con el objetivo de alentar la renovación de las propuestas teatrales locales, motivar la participación del público, ofrecer una agenda teatral innovadora y de excelencia artística. Tiene como fin jerarquizar, difundir y poner en valor las producciones locales, como así también contribuir a la profesionalización y la generación de fuentes de empleo para el sector, promocionando la gestión y realización de espectáculos cuya dramaturgia sea mendocina.