Revelan cuál era el apodo de Alfa de Gran Hermano cuando vivía en Miami

Sin duda, Alfa es el gran personaje de la actual edición de Gran Hermano. Tal vez no gane el juego, quizá no llegue a la final, pero algo es seguro: su paso por la casa más famosa del país será recordada.



Es que el participante más veterano del reality de Telefe supo cómo ganarse su lugar, cumplió con aquella promesa de que sería el “patriarca” de la casa. A partir de su frontalidad y de no tener filtros para decir las cosas, Alfa ganó adeptos; algunas actitudes, algunas más repudiables que otras, hicieron que mucha gente lo deteste.



En la última nominación, Alfa volvió a quedar en placa después de mucho tiempo, pero Camila lo terminó salvando, por lo que aún es difícil de comprobar si aquel enorme apoyo del público sigue existiendo.

Alfa, en la casa de Gran Hermano.



En este contexto de altísima exposición mediática, un amigo de Alfa, Oscar Posedente, publicó una nota en Semanario Argentino en la que describe cómo es el participante más polémico de la casa de Gran Hermano.



“Conozco a Alfa desde 2001 cuando abría una agencia de autos en Miami, cuyo nombre era precisamente ‘Alfa Motors’. Me llamó para hacer publicidad en el Semanario, y a partir de ahí la relación pasó de comercial a personal”



“Nuestras hijas compartían el colegio y nosotros una de nuestras pasiones, los medios. Lo convoqué para participar en nuestros programas de radio y nos llamaba la atención su audacia para enfrentar algo tan difícil como las cámaras y los micrófonos”

Alfa vivió muchos años en Miami.



“Siempre me proponía notas con famosos, que luego de que mi esceptisismo hiciera lo suyo, terminaban siendo realidad. En mi barrio diría, un caradura lindo, un personaje. Ese tipo de personas que son amigos de todos, y si no lo es, es porque sólo se vieron una vez, él lo siente así, y lo alimenta para que termine en una verdadera relación de amistad”



Por último, Posedente hizo una revelación curiosa: contó cuál era el apodo que le pusieron a Alfa en Miami. “Le pusimos ‘Puchero’, porque su sensibilidad lo hizo quebrarse hasta intentar contener las lágrimas (pucherear) más de una vez, cuando surgía algún tema de conversación relacionado con su hija, su madre, su familia en general, o con la Argentina, país que ama”, explicó.