El álbum de fotos de Vicky, la segunda hija de Guillermo Andino, que cumplió 16 años

Con una carrera como periodista para él y un recorrido como modelo para ella, Guillermo Andino y Carolina Prat podrían considerarse como una de las parejas más consolidadas que surgió de los medios. En más de dos décadas de amor lograron construir una hermosa familia, junto a sus tres hijos, Sofía, Victoria y Ramón.



“Cuando me miró a los ojos me pasó algo muy fuerte en el alma. Sentía que me iba a casar y a tener hijos con él”, expresó Carolina Prat al recordar cómo fue aquella primera vez que se cruzaron en los pasillos de El Nueve, en 1995.



Fue tal el flechazo que, una vez que Andino la invitó a salir, nunca más se separaron. Se casaron y agrandaron la familia a los seis años de conocerse, en el 2001, con la llegada de Sofía; seis años después, en el 2007, llegaría Vicky, en tanto que en el año 2016 nació Ramón.

Vicky Andino, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat. Foto: Instagram.



El pasado jueves cumplió 16 años Vicky Andino, quien, al igual que su hermana Sofía, se dedica al modelaje. Además, siente un profundo deseo por incursionar en los medios de comunicación, por lo que podría decirse que buscar seguir el camino tanto de su madre como de su padre.



“Felices 16. Celebrar el cumple de un hijo es revivir cada instante el día que llegó a formar parte de nuestras vidas. Y eso nos inunda de emoción”, escribió Carolina Prat el día del cumpleaños de Vicky.



La joven de 16 años es modelo de la Agencia Lo Management (al igual que su hermana). A pesar de que en su feed sólo tiene publicadas tres fotos, algo muy habitual en los adolescentes hoy en día, en sus historias destacadas se puede observar su devoción por las tendencias de la moda.

Vicky es la segunda hija de Guillermo Andino y Carolina Prat. Foto: Instagram.



A diferencia de su hermana Sofía, quien siempre se muestra muy interesada en saber cómo es la vida en otros países, como contó alguna vez Guillermo Andino, Vicky sueña con comenzar en unos años una carrera en los medios de comunicación.



Hace unos años, en una entrevista con la revista Caras, Carolina Prat definió la personalidad de Vicky Andino. “Es todo para afuera, dice lo que siente sin anestesia. Es acuariana como el papá. Es muy extrovertida y por eso sueño con ser actriz. Esa pasión la heredó. Yo trabajé como actriz en México y Chile, hasta que me enamoré y decidí cumplir mi gran proyecto de vida, que era formar un hogar. Y mi madre también fue actriz”, comentó.

Vicky Andino quiere dedicarse al modelaje y a la comunicación. Foto: Instagram.

Vicky Andino acaba de cumplir 16 años. Foto: Instagram.