Por qué el Chino Leunis quedó mal parado en el caso de violación en El hotel de los famosos 2

La denuncia por abuso sexual con acceso carnal de Flor Moyano contra Juan Martino dentro de El hotel de los famosos 2 es uno de los temás que más impacto dentro de los medios durante los últimos días. El gravísimo hecho resonó en todos los portales y programas de la TV, como parte de algo originado en el ciclo que se emite por Eltrece.

Todo esto generó una fuerte repercusión en los medios, incluso en la forma de difundir la noticia y explicar lo sucedido. Este viernes, después de que se haga pública la denuncia, el conductor del reality, el Chino Leunis, se manifestó en Twitter para hablar de la polémica.

“Estoy al tanto de lo expresado por Flor Moyano. Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte”, escribió el presentador en sus redes.

Las declaraciones de Leunis levantaron cierta polémica también, ya que aunque se mostró solidario con Moyano y advirtió no querer meterse en el asunto para respetarla, habría dejado algunas frases que no cayeron bien.

¿En quién? En Roberto Castillo, que es el abogado de Flor y que la acompaña en esta causa. El profesional estuvo como invitado en el piso de LAM y le respondió de forma tajante al conductor.

"¿Él conoce la situación? ¿Conoce lo que sufrió ella? Quiero verlo cuando tenga que ir a declarar", disparó Castillo. Luego agregó: "Él lo que hizo el día de ayer fue mandarle a Flor dos renglones para hacer este tuit. Es prefabricado todo esto".

El posteo en Twitter del Chino Leunis para referirse a la situación de Flor Moyano.

Desde el panel de LAM apoyaron lo dicho por el letrado contra el Chino: "Flor no le pidió nada, por eso no contestó este tuit. Flor le pidió expresamente a la producción que no lo cuiden al pibe, que muestren todo porque ella sabe que está grabado todo lo que ella dice".