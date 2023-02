Cande Molfese relató el acoso callejero que sufrió: “Un chabón me…”

Cande Molfese pasó un estremecedor, preocupante y mal momento durante estas últimas horas. A través de su Instagram, la influencer decidió contar el violento episodio de acoso callejero que vivió durante la mañana del viernes, hablando y sincerándose a través de su cuenta de Instagram.

"Quería contarles algo que me pasó y no estuvo nada bueno. Estaba yendo al gimnasio, once y media de la mañana más o menos, y... por suerte no venía con nada en la mano, tenía una riñonera y estaba caminando", comenzó detallando Molfese en sus redes.

Fue entonces cuando sucedió tan repudiable hecho: "De repente viene un chabón, más o menos de mi edad, y me toca el culo de lleno. O sea, me agarra el culo fuerte. Yo estaba cerquita de la pared, así que medio que me pone contra la pared y me agarra el culo, y se va corriendo".

Cande no supo cómo reaccionar: "Salí corriendo atrás, disparada, como una loca... no, como una loca no ¡Como lo que tengo que hacer! Gritándole 'hijo de puta, hijo de puta'".

"Nadie en todo (Avenida) Libertador me ayudó. Hasta que en un momento dejé de correr porque me harté. Y me senté a llorar. No pasó nada, no me hicieron nada... o sí. Pero la angustia que sentí...", agregó la actriz como producto de toda la impotencia que sintió por tal shockeante episodio.

Esta situación llevó a Molfese a reflexionar sobre lo que vivió. "Me impresionaron muchas cosas. Primero ver que nadie en la cuadra me colaboró con la causa, o sea, nadie me ayudó", lanzó con aún un notable enojo y angustia por no haber sido asistida por nadie.

Cande Molfese habló del delicado y difícil momento que pasó en la calle.

Luego agregó: "Entiendo que la gente tiene miedo, pero bueno, quiero confiar que hay gente solidaria que hubiese tenido empatía. Pero claramente no fue el caso. La impunidad con la que el chabón hace eso. Pensar que me tengo que consolar con que ‘no pasó nada’, que por suerte no era de noche, por suerte no llegó a mayores".

Cande recordó que estas situaciones son lamentablemente habituales: "Con esto es con lo que convivimos las mujeres. Me parece muy heavy, me da mucha angustia el miedo que con el que salgo a la calle. Después me empecé a cuestionar si yo no tenía una calza que me marcara mucho ¿Hasta dónde llega la cabeza de la persona por las cosas que nos han pasado? Porque yo me puedo poner lo que se me cante". Cande Molfese reflexionó sobre el episodio de acoso callejero que sufrió este viernes.

Para finalizar, Molfese hizo dejó una última reflexión: "Mi pensamiento es que nos tenemos que cuidar porque, por más que creemos que vamos avanzando, falta mucho porque siguen pasando estas cosas. Mujeres: a seguir cuidándonos, a seguir acompañándonos y bueno, tengan cuidado porque eran las 11:30 de la mañana".